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«Хочется ее умыть»: фолловеры раскритиковали селфи Натальи Водяновой при полном параде
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«Хочется ее умыть»: фолловеры раскритиковали селфи Натальи Водяновой при полном параде 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В stories Водянова поделилась деталями процесса нанесения макияжа, а на основной странице — конечным результатом: селфи, показывающим темную губную помаду и тяжелые smoky eyes.
— подписала снимок Водянова. Однако подписчики мягко намекнули, что перед «стартом» мейкап стоило бы переделать, а сверкающий костюм Balmain требует более светлых оттенков. «Хочется ее умыть», «Этот мейк вас подвел, может быть, я моду не понимаю», «Как будто красилась пятилетняя девочка», «Задача дизайнера сделать из женщины урода», — пишут они. А тебе тоже не нравится мейк Натальи Водяновой?
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Фото:Instagram
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