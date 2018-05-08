«Хочется ее умыть»: фолловеры раскритиковали селфи Натальи Водяновой при полном параде

В stories Водянова поделилась деталями процесса нанесения макияжа, а на основной странице — конечным результатом: селфи, показывающим темную губную помаду и тяжелые smoky eyes.

— подписала снимок Водянова. Однако подписчики мягко намекнули, что перед «стартом» мейкап стоило бы переделать, а сверкающий костюм Balmain требует более светлых оттенков. «Хочется ее умыть», «Этот мейк вас подвел, может быть, я моду не понимаю», «Как будто красилась пятилетняя девочка», «Задача дизайнера сделать из женщины урода», — пишут они. А тебе тоже не нравится мейк Натальи Водяновой?

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Фото:Instagram