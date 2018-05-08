Ещё
Кура-гриль: Селена Гомес переборщила с автозагаром
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кура-гриль: Селена Гомес переборщила с автозагаром 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
На главную вечеринку года Met Gala 2018 актриса явно красилась сама, по-другому не объяснить наличие такого ужасного мейкапа.
На ежегодный бал Института костюма знаменитости готовятся очень тщательно, ведь им нужно выбрать наряд, который своей роскошью затмит всех. И если над платьями работают лучшие дизайнеры со всего мира, то с макияжем и прической не у всех все гладко. Так, 25-летняя актриса и певица Селена Гомес пришла на вечеринку в образе библейской царицы Эстер, она надела многослойное светлое платье и дополнила его обилием автозагара и бронзирующих средств — эта комбинация поразила абсолютно всех, а особенно — поклонников звезды.
Слишком большое количество желтого автозагара в сочетании с хайлайтером и стробингом сделало из знаменитости восковую куклу. В таком образе она выглядела максимально неестественно.
Фолловеры селебрити стали переживать за нее и писать: «Кто сделал это с Селеной?», «Я так переживаю за Селену». Многие же стали сравнивать ее с Россом из сериала «Друзья», когда он переборщил с искусственным загаром.
Уверены, что многие и дальше будут обсуждать странный макияж Селены, ведь он оказался самым ярким, хотя за это звание она может побороться с Эмилией Кларк, которая нанесла ярко-розовые румяна на половину лица.
Рианна в митре, Кардашьян в золоте: 40 звездных нарядов с Met Gala 2018
«Бульдожьи щечки»: почему появляются и как избавиться
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Рианна в митре, Кардашьян в золоте: 40 звездных нарядов с Met Интрига раскрыта: бьюти-образы звезд на Каннском фестивале Битва платьев: Бузова и Волочкова в одинаковых нарядах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал27
Агата Муцениеце разрушила семью
Звезда ТВ довела до тошноты «голыми» фотографиями26
Спились и обнищали: как живут поп-легенды 90-х66
Простой тест покажет, насколько вы умны25
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
08:43
Какими будут звезды в старости
Красота
01:05
Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
Звёзды Красота
06:26
Как понять, что ты тупой
Психология
04:21
Только роботов принимают на работу в ресторан
Еда
03:43
Раскрыли секреты мужчин, которые привлекают женщин
Психология
05:52
«Голые» джинсы» завоевывают улицы.
Мода
07:33
Что стало с Татьяной Овсиенко
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение