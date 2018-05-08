Кура-гриль: Селена Гомес переборщила с автозагаром

На главную вечеринку года Met Gala 2018 актриса явно красилась сама, по-другому не объяснить наличие такого ужасного мейкапа.

На ежегодный бал Института костюма знаменитости готовятся очень тщательно, ведь им нужно выбрать наряд, который своей роскошью затмит всех. И если над платьями работают лучшие дизайнеры со всего мира, то с макияжем и прической не у всех все гладко. Так, 25-летняя актриса и певица Селена Гомес пришла на вечеринку в образе библейской царицы Эстер, она надела многослойное светлое платье и дополнила его обилием автозагара и бронзирующих средств — эта комбинация поразила абсолютно всех, а особенно — поклонников звезды.

Слишком большое количество желтого автозагара в сочетании с хайлайтером и стробингом сделало из знаменитости восковую куклу. В таком образе она выглядела максимально неестественно.

Фолловеры селебрити стали переживать за нее и писать: «Кто сделал это с Селеной?», «Я так переживаю за Селену». Многие же стали сравнивать ее с Россом из сериала «Друзья», когда он переборщил с искусственным загаром.

Уверены, что многие и дальше будут обсуждать странный макияж Селены, ведь он оказался самым ярким, хотя за это звание она может побороться с Эмилией Кларк , которая нанесла ярко-розовые румяна на половину лица.

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