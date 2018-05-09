Красота бывает разной: модели с редкими дефектами, покорившие мир моды

Каноны красоты меняются весьма стремительно, особенно в современном мире, что доказывают участники этого списка. Нестандартные модели со всего мира стремятся сломать стереотипы о красоте посредством собственного примера.

Илька Брюль

26-летняя немецкая модель служит примером того, что красота может являться совершенно разной. Девушка появилась на свет с расщелиной лица, ее ноздри сформировались неправильным образом, а по причине проблем со слезным канальцем из правого глаза у нее постоянно текут слезы. Илька Брюль пережила массу операций и сейчас показывает миру свою силу, вдохновляя людей с подобными отклонениями на собственные свершения. Виктория Модеста

Певица и успешная модель из Латвии получила травму ноги при родах, из-за чего пришлось дать согласие на ампутацию. Девушка смогла уверенно себя чувствовать с протезом, и своим примером она вдохновляет многих, пользуясь спросом в мире моды. Мелани Гайдос

Американка имеет врожденный дефект внешности, который вдохновляет многих фотографов и художников. Благодаря своему диагнозу эктодермальная дисплазия она смогла перебраться в Нью-Йорк и стать успешной моделью. Девушка не стесняется принимать участие в съемках обнаженной, появляясь также в провокационных и ярких образах. Шантель Браун Янг Известность она получила благодаря шоу «Топ-модель по-американски», а в детстве ее часто дразнили из-за внешности. Девушка имеет нарушение пигментации кожи, именуемое витилиго, но благодаря своему отклонению, которое она не боится демонстрировать, Шантель стала популярной и востребованной моделью. Суффрант Ральф

Темнокожий парень-модель имеет нетипичные для цвета своей кожи веснушки по всему телу. Их настолько много, что он серьезно стеснялся своей внешности долгое время, пока она не стала популярной в индустрии моды из-за своей неповторимости. Благодаря популярности Ральф смог заработать достаточно средств, чтобы вытащить свою семью из нищеты.]]>