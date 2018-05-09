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Вот что получится, если моделей из рекламы мужского белья заменить на обычных мужчин
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Вот что получится, если моделей из рекламы мужского белья заменить на обычных мужчин 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
В последнее время в Интернете постоянно встречаются подборки, наглядно демонстрирующие силу Фотошопа на примере женщин-моделей с обложек журналов, красота которых выглядит неестественно. Но как насчет мужчин? Согласитесь, что идея «нормального» внешнего вида мужчин в рекламе так же смешна, как и идея «нормальной» внешности женщины. Представляем вашему вниманию простой пример того, как «настоящий» мужик будет смотреться в тех же позах, что и популярные модели нижнего белья.
Поделитесь подборкой с друзьями! Им тоже будет интересно на это посмотреть!
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