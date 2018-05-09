Выбор экспертов: 23 лучших бронзера для весны и лета

Теплый терракотовый бронзер с принтом из листьев, минеральная пудра-бронзатор, бронзирующая пудра с пантенолом и другие средства, которые сделают кожу отдохнувшей, загорелой и сияющей — ищите в нашей новой подборке.

Бронзер Argan Wear Blush, Physiсians Formula

Меня просто поразила стойкость румян и бронзера серии Argan Wear! Так случилось, что я пробовала их в пик жары, и они держались ну просто феноменально, с утра до вечера! Так что мой список того, что интересного попробовать у новой марки, начинает расти.

Цена: по запросу

Палетка Ambient Lighting Palette, Hourglass

Для знакомства с маркой Hourglass мне кажется наиболее удачной палетка Ambient Lighting palette — в ней три вида и три оттенка пудр. Одна подходит для закрепления макияжа, другая напоминает мягкий хайлайтер, а третья — более медово-золотистого оттенка (ее можно использовать и как тени для век, и как легкий сияющий бронзер для светлой кожи). На официальном сайте марки есть еще и опция индивидуального создания палетки — можно выбрать свои три цвета Ambient Lighting Powder по вкусу.

Цена: по запросу

Палетка Naked Flushed, Urban Decay

Пока мы продолжаем разговор об Urban Decay. Хочу назвать свое второе любимое средство этого бренда для поездок — палетка для лица Urban Decay Naked Flushed. По какой-то причине о ней не так много говорят в сети, как она того заслуживает! А ведь это компактная легкая палетка, в которой есть бронзер, румяна и хайлайтер. Если найти «свои» оттенки из предложенных, эта палетка может невероятно освежить лицо! Еще марка советует смешивать все цвета вместе. Ну и то, что все в одном это очень удобно. Достаточно взять одну подходящую кисть и все — не нужно искать в дороге, где у вас что для лица.

Цена: 2 850 руб.

Палетка Filmstar Bronze&Glow Charlotte Tilbury

Я преданная фанатка и марки Charlotte Tilbury, и самой Шарлотты. Хотя марки пока нет в России, я слежу за всеми их запусками и активностями и смотрю все видео, где Шарлотт красит кого-то. Макияжи, которые она делает, очень похожи между собой, но у нее такая удачная техника и прекрасные средства, что это действительно подходит для любого возраста и расы. А Filmstar Bronze&Glow — это бестселлер и хит марки. Палетка бронзер-хайлайтер с отлично подобранными цветами проста в использовании и подходит к любому макияжу. Обожаю! Именно на нее у марки я советую обратить внимание в первую очередь (а сама хочу скупить там все!).

Цена: около 6 000 руб.

Пудра Phyto-Touche Trio Pêche Dorée, Sisley

Trio Pêche Dorée состоит из трех перетекающих друг в друга секторов, которые можно использовать отдельно (румяна-бронзер-пудра), а можно смешивать. Все оттенки пудры достаточно яркие и теплые, так что светлокожим девушкам трио подойдет для щек, а более смуглым — в качестве пудры.

Цена: около 7 000 руб.

Бронзер Limited Edition Bronzing & Blush Compact 2017, Clarins

Марка каждое лето выпускает лимитированные бронзеры в красивых круглых упаковках. Каждого из них хватит примерно на всю жизнь — в них 20 граммов! — но отказать себе в удовольствии собирать их решительно невозможно. Вариант этого лета — теплый терракотовый оттенок с принтом из листьев на поверхности.

Цена: около 3 500 руб.

Компактная пудра Poudre Eclat Prodigieux, Nuxe

Nuxe не делает декоративной косметики — за исключением гигантской Poudre Eclat Prodigieux с ароматом знаменитого масла Prodigieux. Марка позиционирует эту штуку как компактную пудру, и ее действительно можно так использовать — на достаточно загорелой коже; для бледных же девушек это просто очень красивый нежный бронзер с легким сиянием.

Цена: около 3 000 руб.

Бронзер Butter Bronzer, оттенок Bronzer, Physicians Formula

Бронзер не зря называется Butter — он, хоть и пудровый, действительно на ощупь почти как нежирный крем, плотно ложится и хорошо сливается с кожей. Из-за текстуры он неожиданно лучше всего наносится смешным прилагаемым спонжем, а не кистью. В ассортименте марки два оттенка, но оба достаточно светлые, чтобы не смотреться инородно на бледном лице.

Цена: около 1 000 руб.

Компактная пудра с эффектом загара Illuminating Bronzing Powder, оттенок Santa Barbara, Bobbi Brown

Эта прелестная штука подойдет даже тем, кто обычно бронзеры не носит и загар не любит. Золотисто-коралловый оттенок украсит любую кожу и отлично симулирует свежесть и здоровье, даже если вы все лето провели в городе за рабочим столом.

Цена: 3 140 руб.

Компактная пудра с эффектом сияния Extra Dimension Skinfinish, оттенок Superb, M. A. C Бьюти-блогеры обожают линию Extra Dimension, и за дело — у этой серии все хорошо и с пигментацией, и с оттенками (сделаны средства по технологии Prisma Shine). Superb — красивый необычный цвет: теплый бронзовый розовый, сияющий почти что металлическим блеском и не осыпающийся даже при тонком нанесении пушистой кисточкой.

Цена: 2 450 руб.

Пудра Diorskin Nude Air Care & Dare, оттенок 002 Amber Tan, Dior

В названиях средств Dior легко запутаться: если вам нужен именно этот летний лимитированный бронзер, обратите внимание, чтобы на коробочке был подзаголовок Care & Dare. Классический Nude Air — это пудра, а Care & Dare — именно бронзер с белыми буквами-хайлайтером. Оттенок 002, несмотря на название, достаточно светлый и посверкивает деликатными блестками.

Цена: около 2 000 руб.

Бронзатор для лица Glow Bronzer, Artdeco

Родной брат румян — бронзер с тем же узором и сделанный по такому же принципу: в центре более светлый и блестящий оттенок, по краям насыщенный пигмент. Яркий, теплый, блестящий и золотистый — для тех, кто только вернулся из отпуска или пытается его приманить как можно скорее.

Цена: по запросу

Пудра Les Beiges Healthy Glow Luminous Colour, оттенок Medium, Chanel

Летняя итерация классической пудры Les Beiges с волнистым принтом и очень податливой, почти кремовой текстурой. Поскольку это не совсем бронзер, а скорее пудра, лучше всего она выглядит, если наносить ее, едва касаясь кистью кожи — чтобы она придавала мягкое сияние и общий здоровый вид, а не выделялась на лице.

Цена: около 4 000 руб.

Пудра Fall 2.0 Baked Bronzer, оттенок Warm Melange, Kiko

Итальянская марка в свой двадцатый юбилейный год выступила с большой осенней коллекцией, посвященной Венеции. Упаковки коллекции разработал прославленный уэльский дизайнер Росс Лавгроув, а оттенки бренд предпочел необычные и неожиданные для осени — теплые розовые, коралловые и терракотовые. Так, в коллекцию входит целых два бронзера — стандартный и вот этот огромный, дающий мягкое свечение.

Цена: по запросу

Компактная пудра Copper Glow, Erborian

Новинка марки, делающей лучший, на мой взгляд, ВВ-крем в мире, предназначена для светлой азиатской кожи. А значит, отлично подойдет и бледнокожим русским девушкам, на которых яркие бронзеры в холодное время года смотрятся инородными пятнами. Очень нежный золотисто-розовый сияющий цвет, отличное мягкое нанесение и спонж в комплекте.

Цена: 2 900 руб.

Палетка для контурирования Ombre Radiance Palette, оттенок Belgard, Kiss Professional

Палетка от Kiss Professional способна дать вам все, чего так не хватает зимой — сияющую здоровьем кожу, деликатный румянец и легкий бронзовый загар. А главное, — регулировать насыщенность цвета и оттенок вы можете сами, вооружившись пушистой кистью.

В омбре-палитре вы найдете хайлайтер натурального оттенка, яркие румяна с шиммером (которые можно использовать и в качестве сияющего верхнего покрытия), а также бронзер. Самым смелым рекомендуем смешать все тона — получатся персиковые румяна, подсвечивающие кожу и способные скрасить даже самый мрачный зимний день.

Цена: 1 350 руб.

Матовая бронзирующая пудра Matte Bronzer, NYX Бронзер NYX любят профессиональные визажисты: за выбор из пяти оттенков, матовость и стойкость. Средство легко растушевывается большой пушистой кистью, не осыпается и не оставляет пятен. Я часто использую как тени (или подложку под тени) и вместо румян. Оттенок 02 приглушенного коричнево-серого цвета подойдет для контуринга.

Цена: 690 руб.

Бронзирующая пудра с блеском Sun Club Shimmer, Essence

Волны, шиммер-песок, силуэт девушки в коротком платье — бронзер при одном взгляде уже создает летнее настроение! Открываешь — и чувствуешь запах кокоса (как не влюбиться?).

Представлен в двух оттенках — для блондинок и для брюнеток, без рыжины и без «грязного» эффекта. Наносится тонко, не забивается в морщинки и не скатывается. Стойкий, поэтому удалять лучше очищающим средством для водостойкого макияжа.

Цена: 285 руб.

Четырехцветная пудра с эффектом загара 4SUN, Pupa

Пудра из тех бюджетных средств, которые выглядят очень дорого: при покупке я прежде всего обратила внимание на большую пудреницу бронзового цвета, которую обрамляет черепаховая оправа.

Бронзер представлен в двух вариантах — с розовым и золотистым подтоном. В палетке сразу четыре благородных оттенка, которые можно наносить по отдельности или смешивать (зависит от того, как вы успели загореть). Ложится тонкой и шелковистой вуалью. Благодаря SPF 15, защищает кожу от старения.

Цена: 644 руб.

Запеченная минеральная пудра-бронзатор Sun Glow, Catrice

Если вы хотите деликатный эффект «поцелуя солнца», выбирайте запеченный бронзер. У Catrice он еще и минеральный — идеально для жаркой погоды. Финиш получается сатиновым, без явных блесток. Но не слишком стойкий — для насыщенного эффекта я наношу в два-три слоя и обновляю спустя два-три часа.

Цена: 365 руб.

Бархатная оттеночная пудра Sun Powder, BeYu

Очень легкая матовая текстура — сияния не дала, но «оживила» лицо после бессонной ночи. Представлена в двух вариантах — для светлой и более смуглой кожи. Оттенки чистые бежевые, не уходят в «рыжину» и ложатся ровно, без пятен. Бронзер суперстойкий — продержится с утра до вечера.

Цена: 459 руб.

Запеченная бронзирующая пудра All Over Glow, Kiss

Идеальный бронзер для вечернего макияжа — он мраморный и эффектно переливается на коже. Представлен в трех оттенках — светло-бежевом (для блондинок), бронзовом (для брюнеток) и золотистом (подойдет всем).

Можно использовать для тела: большой пушистой кистью нанесите немного сияющего бронзера на плечи и ключицы.

Цена: 550 руб.

Бронзирующая пудра с пантенолом Bronze Sun Powder Panthenol, Bell

Удобный двухцветный бронзер: светлым цветом я подчеркиваю спинку носа, центр лба и подбородок, темным — создаю эффект загара на скулах и по контуру лица.

В составе пантенол, который смягчает кожу и успокаивает покраснения. Подошел для моей чувствительной кожи.

Цена: 330 руб.