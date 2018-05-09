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Кейт Бланшет, Кристен Стюарт, Пенелопа Крус, Роми Стрейд и другие на красной дорожке Каннского кинофестиваля
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Кейт Бланшет, Кристен Стюарт, Пенелопа Крус, Роми Стрейд и другие на красной дорожке Каннского кинофестиваля 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Кейт Бланшет Председатель жюри этого года появилась на церемонии открытия в черном кружевном платье в пол с высоким горлом Armani Prive. Джулианна Мур
Джулианна Мур решила подчеркнуть свою яркую внешность и огненный оттенок волос ярко-красным платьем Givenchy. Наряд был украшен актуальными в этом сезоне мелкими перьями.
Роми Стрейд
Ангел Victoria's Secret всегда выглядит по-ангельски. На этот раз модель появилась в серебристом плиссированном платье с глубоким вырезом на груди и по бокам от Alberta Ferretti. Мягкие волны в голливудском стиле на одну сторону и спокойный макияж уравновесили откровенный наряд.
Пенелопа Крус
Пенелопа тоже предпочла для ковровой дорожки черный. Шикарное винтажное платье Chanel на тонких бретелях с кружевом, украшенное перьями, идеально подошло испанской актрисе.
Шантель Джеффрис
А вот Шантель Джеффрис решила, что скрывать ей нечего. Девушка выбрала очень откровенное платье, которое еле прикрывало грудь модели. Детям до 18 не смотреть!
Кристен Стюарт
Еще один член жюри фестиваля выбрала черное платье для церемонии открытия. В поддержку жертв сексуального насилия Кристен Стюарт появилась перед фотографами в черном наряде Chanel. Платье с высоким горлом и оборками испортило фигуру звезды, а длина оказалось совсем неловкой. Как же Карл так свою музу подставил?
Виктория Боня
Виктория Боня — постоянный гость Международного кинофестиваля в Каннах. И мы даже остались довольны выбором звезды в этом году. Ажурное платье цвета морской волны с пикантным вырезом и пышной юбкой идеально подошло девушке. А забранные в низкий хвост волосы и спокойный макияж отлично дополнили весь лук. Молодец, Боня!
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