Бандажные, с юбкой-пачкой и не только: какие платья давно вышли из моды 

Кожаные мини Несмотря на то что вещи из кожи появлялись на подиумах модных столиц не единожды, кожаных мини-платьев мы среди них не углядели. Цветные юбки, жакеты и плащи — да, но вот платья… И мы этому очень рады! Тренд на платья из экокожи уже себя изжил. Такие наряды стали считать неуместными и пошлыми. Кроме того, летом в платье не из натуральной кожи очень жарко, особенно в черном. Так что лучше оставь себе только мини-юбку, а платью подыщи альтернативу среди вариантов из натуральных тканей. Бандажные платья Еще один привет из прошлого — популярные среди селебрити (и не только) бандажные платья. Такой наряд мог из любой фигуры сделать конфетку, подчеркнуть изгибы и подтянуть, например, животик. Бандажными платьями не брезговали ни Меган Фокс, ни Ким Кардашьян, которая, впрочем, и до сих пор иногда злоупотребляет такими нарядами. Однако брать пример с Ким не стоит, лучше подыщи свое идеальное платье-футляр, а также можешь примерить модели из плотного денима, они создают эффект подтяжки и смотрятся не менее сексуально. Платья с резинками Платья-тюльпаны, которые немного расширялись на бедрах, а затем образовывали своеобразный купол с помощью резинки, или, наоборот, свободные сверху модели, которые опять же за счет резинки обтягивали бедра, — элемент гардероба коренных провинциалок. Ты ведь не такая? Значит, забудь. Фасон с резинкой на бедрах максимально уродует фигуру, делая тебя похожей на мешок на палочке, а если бедра еще и полные, пиши пропало. Хочешь носить свободные платья — выбирай модные модели А-силуэта. И никаких резинок на подоле! Платья с пышными юбками Оставь пышные платья невестам и маленьким девочкам, которые мечтают стать принцессами и феями. Идея, которую подала нам когда-то героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу, больше неактуальна. Во-первых, пачки откровенно полнят. Во-вторых, они создают слишком инфантильный образ, а мы все-таки в этом сезоне стремимся к элегантности и женственности. Конечно, ты можешь сказать: что может быть женственнее, чем пышная юбка. Наш ответ — юбка-карандаш! Платья-футляры или нежные летящие сарафаны — то, на что можно заменить поднадоевший тренд прошлого. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: Shutterstock/VOSTOCK, Global Look Press, открытые интернет-источники, Vogue