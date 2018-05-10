Как и и с помощью чего сделать модные стрелки?

Мечтаете о стрелках с модных показов этого сезона? Яркие синие, насыщенные зеленые и интенсивные желтые оттенки — рассказываем о новых лайнерах, которые помогут создать необычный и элегантный образ.

В преддверии лета бренд Dior порадовал нас новой линейкой лайнеров Diorshow On Stage Liner. При создании оттенков средств Питер Филлипс, креативный директор по макияжу бренда, вдохновлялся backstage модных показов дома.

Редактор BeautyHack Дарья Сизова решила повторить стрелки с модных показов и поделилась своими впечатлениями.

«Раньше я не любила делать стрелки. Но после мастер-класса Натальи Власовой по модным трендам в макияже весеннего сезона решила попробовать создать похожий образ. Летом в макияж хочется добавить красок, и новые лайнеры меня приятно удивили. В первую очередь, нанесением — даже у новичка без труда получатся ровные, красивые стрелки с первого нанесения. У средства очень удобный фетровый аппликатор, который без труда позволяет прокрасить сложную зону межресничного пространства. Наконечник очень гибкий — легко варьировать толщину стрелки и интенсивность цвета. Лайнер не отпечатывается на веке и держится до конца дня, а вечером без труда удаляется мицеллярной водой.

По совету Питера Филлипса, я нарисовала тонкую стрелку белым лайнером Matte White 001, а сверху сделала толстую «кошачью стрелку» зеленым Matte Pop Green 461. Белый цвет подчеркнул глубину зеленого и сделал взгляд более выразительным. Кстати, стараться сделать идеальную линию совсем не обязательно: двойные стрелки — не только тренд летнего сезона, но и возможность подкорректировать вторым цветом огрехи в макияже стрелки базового цвета».

Цена: 2 415 руб.