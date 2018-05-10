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Цифра дня: сколько заработала Рианна на своей косметике?
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Цифра дня: сколько заработала Рианна на своей косметике? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
По подсчетам компании Fenty, Рианна (30) заработала за 40 дней продаж косметики из своей линейки 100 миллионов долларов! Кстати, это беспрецедентный успех в сфере красоты. Даже Кайли Дженнер (20) со своими блесками позади!
Напомним, что свою линию косметики Fenty Beauty Рианна запустила 8 сентября 2017 года (хотя анонсировала ее еще в 2016 году). В коллекции были представлены праймеры, матирующие и тонирующие средства (палитра одних только тональных состояла из 40 оттенков!), кисти, помада-стик, представленная в одном оттенке, и сухие продукты — хайлайтеры и румяна. Практически каждый месяц певица пополняла бьюти-ассортимент: добавляла новые оттенки и продукты (матирующие салфетки, шиммерные масла для тела, матовые помады и блески).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/tsifra-dnya-skolko-zarabotala-rianna-na-svoej-kosmetike/
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