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Минимализм и асимметрия: идеальный образ Джуллианы Мур на Каннском кинофестивале
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Минимализм и асимметрия: идеальный образ Джуллианы Мур на Каннском кинофестивале 

Grazia 2 часа назад
Фото: Grazia
57-летняя Джулианна Мур всегда тщательно готовится к важным мероприятиям и ответственно подходит к выбору правильного наряда. Например, для открытия кинофестиваля в Каннах знаменитость выбрала шикарное алое платье Givenchy, и было сложно представить, что в чем-то актриса может смотреться лучше.
Однако уже во второй день фестивальной программы Джулианна превзошла саму себя, появившись на премьере фильма «Йоммедин». Для специального показа картины Мур выбрала асимметричное черное платье-бюстье.
Роскошный, но очень сдержанный и элегантный наряд актриса дополнила эффектным ожерельем Chopard c полупрозрачным бирюзовым камнем.
Чтобы не отвлекать внимания от потрясающего наряда и сверкающего камня, Мур сделала ставку на естественный бьюти-образ. Стилисты актрисы оставили ее волосы распущенными, зафиксировав легким спреем, а визажисты создали нежный макияж в персиковых тонах.
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