Минимализм и асимметрия: идеальный образ Джуллианы Мур на Каннском кинофестивале

57-летняя Джулианна Мур всегда тщательно готовится к важным мероприятиям и ответственно подходит к выбору правильного наряда. Например, для открытия кинофестиваля в Каннах знаменитость выбрала шикарное алое платье Givenchy, и было сложно представить, что в чем-то актриса может смотреться лучше.

Однако уже во второй день фестивальной программы Джулианна превзошла саму себя, появившись на премьере фильма «Йоммедин». Для специального показа картины Мур выбрала асимметричное черное платье-бюстье.

Роскошный, но очень сдержанный и элегантный наряд актриса дополнила эффектным ожерельем Chopard c полупрозрачным бирюзовым камнем.

Чтобы не отвлекать внимания от потрясающего наряда и сверкающего камня, Мур сделала ставку на естественный бьюти-образ. Стилисты актрисы оставили ее волосы распущенными, зафиксировав легким спреем, а визажисты создали нежный макияж в персиковых тонах.