Королевский размах: самые красивые свадебные платья принцесс

И пока весь мир обсуждает, в каком же платье актриса отправится под венец, мы решили вспомнить самые красивые свадебные наряды других принцесс! А вот в 1925 году были актуальны минимализм и утонченность, и свадебное платье принцессы Мафальды Савойской (супруги Филиппа Гессенского) — лучшее тому подтверждение. Сдержанным и элегантным было и свадебное платье бабушки принца Гарри и нынешней королевы Великобритании Елизаветы II — она вышла замуж за Филиппа, герцога Эдинбургского, в наряде от официального придворного портного Нормана Хартнелла, который обшивал всю королевскую семью.

Как ты знаешь, свадьба представителя монархии и актрисы не в новинку европейским королевским семьям — в 1956 году князь Монако Ренье III женился на голливудской звезде Грейс Келли. Интересно, что автором ее наряда стала Хелен Роуз, художник по костюмам киностудии «Метро Голдвин Майер». Анна-Мария Датская и ее супруг Константин II вместе уже 54 года — в далеком 1964 году 18-летняя принцесса отправилась к алтарю в невесомом свадебном платье, которое дополнила фамильными украшениями.

Принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II, в первый раз вышла замуж в 1973 году — она выбрала закрытый наряд в тюдоровском стиле, выполненный из белоснежного шелка.

Каролина, принцесса Монако, выходила замуж трижды — в качестве первого подвенечного наряда она выбрала кружевное платье от Марка Боана с прозрачными вставками.

Сегодня платье принцессы Дианы, матери Гарри, скорее вызовет недоумение своим китчевым видом, но не стоит забывать, что это был 1981 года. Экстравагантность и сочетание несочетаемого правили бал, поэтому наряд Дианы отлично вписался в тренды той модной эпохи. Масако Овада вышла замуж за принца Нарухито в 1993 году — сначала на невесте было традиционное свадебное кимоно, после чего оно сменилось на более современный подвенечный наряд, который новоиспеченная принцесса дополнила тиарой и высокими белыми перчатками. Минимализм и элегантность — именно эти определения приходят на ум при взгляде на свадебное платье ныне правящей королевы Нидерландов Максимы, в котором она вышла замуж за наследника престола Виллема Александра в 2002 году. Наряд изготовил модный дом Valentino. В 2004 году нынешний король Испании Филип VI женился на журналистке Летиции Ортис — невеста блистала в роскошном платье с почти пятиметровым шлейфом, которое дополнила фатой и платиновой тиарой. 2004 год оказался богат на королевские свадьбы — к алтарю отправилась и Мэри Дональдсон, ставшая супругой наследника датского престола кронпринца Фредерика. Для бракосочетания Мэри выбрала лаконичный наряд с вырезом, подчеркивающим изящные ключицы будущей кронпринцессы Дании.

Иорданский принц Хамза аль-Хуссейн был женат дважды. Его первой супругой стала принцесса Нур бинт Асем — для свадьбы девушка выбрала изящный кружевной наряд. Бракосочетание также состоялось в 2004 году.

В 2010 году к алтарю отправилась кронпринцесса Швеции Виктория — наследница престола выбрала атласное платье от Pär Engsheden с пятиметровым шлейфом.

Конечно же, наша подборка не могла обойтись без свадебного платья герцогини Кэтрин, супруги принца Уильяма . Долгожданная свадьба влюбленных состоялась в 2011 году. Дизайнером подвенечного наряда Кейт стала креативный директор Alexander McQueen Сара Бертон.

В 2011 году состоялась также свадьба княза Монако Албера II и профессиональной спортсменки Шарлен Уиттсток. Дизайнером наряда стал Джорджио Армани , а на его создание ушло 50 метров шелка, 80 метров органзы и 40 тысяч кристаллов Swarovsky…

В 2012 году Гийом, наследный великий герцог Люксембургский, женился на Стефании де Ланнуа. К алтарю невеста шла в кремовом платье от Elie Saab.

А спустя всего год, в 2013 году, Люксембург отпраздновал свадьбу брата Гийома — Феликс Люксембургский женился на биоэтике Клэр Ладемахер. Невеста выбрала нежный кружевной наряд.

В 2013 году шведская принцесса Мадлен вышла замуж за американского бизнесмена Кристофера О'Нилла в белоснежном платье, сшитом Валентино Гаравани. Беатрис Борромео, принцесса Монако, не зря считается одной из самых стильных монарших особ. Этот статус подтвердил и выбор подвенечного наряда — девушка решила не мелочиться и выбрала сразу 4 платья для свадьбы, длившейся два уикенда подряд. Лично нам больше всего понравился классический наряд в греческом стиле от Armani Privé, сшитый из кружева шантильи и шелка.

Шведский принц Карл Филип в 2015 году женился на модели Софии Хеллквист. Девушка патриотично отдала предпочтение шведскому модельеру Иде Шестедт.

В 2017 году принц Эрнст Август Ганноверский женился на лондонском дизайнере русского происхождения Екатерине Малышевой , которая стала первой русской принцессой. Екатерина не стала обращаться к именитым модным домам — автором ее свадебного наряда стала ее подруга-дизайнер Сандра Мансур.

Фото: Getty images Russia