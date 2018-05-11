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Рианна показала свое нижнее белье
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Рианна показала свое нижнее белье 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Новая коллекция нижнего белья американской певицы Рианны вышла в продажу. Об этом сообщает Vogue.
Выпущенная артисткой линейка получила название Savage x Fenty и состоит из 90 предметов белья, пижам, аксессуаров и четырех капсульных коллекций. Создавая свой бренд, Рианна старалась учесть все особенности различных женских форм и цветов кожи.
«Для меня было важно расширить границы и создать белье, в котором женщины будут себе нравиться», — прокомментировала певица. «Я хочу, чтобы люди чувствовали себя счастливыми и могли поиграться с различными стилями», — добавила она.
Рианна сделала акцент на инклюзивности, выпустив бюстгальтеры от размера 32A до 44D и трусы от XS до 3XL. Также, на официальном сайте доступна доставка в 210 стран мира, что позволит пользователям даже из самых отдаленных уголков планеты приобрести товар.
В апреле фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella в Калифорнии, США, вызвали неоднозначную реакцию поклонников в ее Instagram. Звезда появилась в коричневом полупрозрачном полотне, обернутом вокруг тела, через которое просвечивала ее голая грудь.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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