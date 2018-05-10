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Беременная Пэрис Хилтон в нежном платье отметила день рождения бойфренда
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Беременная Пэрис Хилтон в нежном платье отметила день рождения бойфренда 

Журнал ОК! 54 минуты назад
Вчера Крис Зилка отметил свой день рождения — ему исполнилось 33 года. Актер отказался от шумных вечеринок и отметил праздник в компании своей возлюбленной Пэрис Хилтон. Папарацци запечатлели парочку на улице Нью-Йорка.
Для обеда с любимым светская львица выбрала летящее белое платье с завышенной талией, которое скрыло ее округлившийся живот. Образ дополнили солнцезащитные очки в форме сердец, клатч и туфли-лодочки.
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон
«Беременная» Пэрис Хилтон вышла в свет в искрящемся облегающем платье
Напомним, что в Сети не утихают слухи о беременности Пэрис Хилтон. Поводом для разговоров послужили фотографии, на которых она запечатлена с округлым животом. Сама Пэрис слухи никак не комментируем. Кроме этого, в прессе обсуждают и предстоящую свадьбу светской дивы с ее возлюбленным Крисом Зилкой. Влюбленные начали встречаться в февраля 2016 года, а в начале этого года Крис сделал Пэрис предложение.
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