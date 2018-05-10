Новая муза Chanel: Марго Робби в объективе Карла Лагерфельда 

Новоиспеченная муза Карла Лагерфельда голливудская актриса Марго Робби стала лицом первой коллекции одежды Chanel для зимних видов спорта и активного отдыха Coco Neige. Автором съемки стал сам дизайнер. Он запечатлел актрису на фоне голубого неба и облаков в белоснежном свитере и шапке с логотипами. «Это был удивительный опыт. Энергетика и настроение на съемке были прекрасными. Первая вещь, которую мне сказал Карл Лагерфельд: не стоит воспринимать все слишком серьезно», — поделилась Робби о своем опыте работы с кутюрье.