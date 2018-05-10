В «Фантастике» откроется первый в Нижнем Новгороде фирменный магазин M•A•C

Торжественное открытие фирменного магазина M•A•C в ТРЦ «Фантастика» состоится 11 мая. Об этом сообщается в официальном Instagram — аккаунте бренда.

В честь открытия первого в Нижнем Новгороде магазина M•A•C, организаторы приготовили специальные предложения и подарки. Первые 50 покупателей, сделавшие фото в фотозоне магазина и разместившие его в Instagram с отметками @maccosmeticsrussia и @mac_nizhniy, получат в подарок легендарную помаду Retro Matte Lipstick оттенка Ruby Woo. А при покупке от 3500 рублей — travel-формат крема Strobe Cream.

M·A·C — известный во всем мире бренд профессиональной косметики, который знаменит своим уникальным опытом в области макияжа. Компания Make-Up Art Cosmetics была основана в канадском городе Торонто в 1984 году. Сейчас это профессиональный бренд декоративной косметики, который задает модные тенденции на неделях моды по всему миру.