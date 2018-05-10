Ничего лишнего: Анна Чиповская вышла на красную дорожку в Каннах в шелковом платье без бюстгальтера

Анна Чиповская прилетела в Канны поддержать своих коллег на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Лето». По красной дорожке красавица прошлась в образе от Dior. Причем речь идет не только о платье и туфлях, но и об макияже, который актрисе сделал визажист Норман Поль. Для выхода в свет Чиповская выбрала черное платье с летящей юбкой, под которое не надела белье.

Стоит отметить, что этот пикантный факт совершенно не делал образ Анны вульгарным, а, наоборот, придавал женственности и очарования.

Как тебе такой выбор наряда и всего образа в целом? Идет актрисе?

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Фото:Instagram, Global Look Press, East News