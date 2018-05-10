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В лукбуке своей новой коллекции платьев Мария Погребняк выглядит стройнее, чем вторая модель
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В лукбуке своей новой коллекции платьев Мария Погребняк выглядит стройнее, чем вторая модель 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Мария Погребняк успевает везде: она воспитывает троих сыновей, прекрасно выглядит, поет и производит платья под своим брендом Maria Shatalova. Для лукбуков своей коллекции Мария снимается снимается сама в качестве модели. Рост Погребняк вполне фотомодельный — 170 сантиметров. Мария худая, так что все модели платьев на ней отлично сидят. В новой лимитированную линию платье вошло несколько эксклюзивных нарядов для особых случаев. Главный декоративный элемент коллекции — принт с изображением женского лица, созданный на основе картины известного художника Ивана Складчикова специально для бренда. В капсульной коллекции Maria Shatalova в крое использованы отсылки к стилю винтаж, который умело сочетается с современной геометричностью линий. Первыми примерили новые наряды сама Мария и модель ее бренда.
В новой коллекции есть платья любой длины, чтобы в них можно было пойти как на коктейльную вечеринку, так на выпускной или же красную ковровую дорожку. Листай галерею и смотри больше моделей от Марии Погребняк. Хочешь пополнить свой гардероб такими нарядами?
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Фото:пресс-служба
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