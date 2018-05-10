Chanel пригласили студентов на презентацию 

Посмотреть на свою круизную коллекцию Chanel пригласили не только модных критиков и знаменитостей, но и студентов-дизайнеров. Около 500 студентов получили возможность посмотреть презентацию коллекции Cruise 2019 в Гран Пале. Также для них был организован специальный мастер класс директора направления моды Chanel Бруно Павловски и французской журналистки Елизабет Куин: они рассказали о создании коллекций, работе ателье бренда и своем творческом видении. «Этот первый эксперимент возник из желания Chanel передать свои ценности талантливым молодым людям — будущим дизайнерам, маркетологам, профессионалам бизнеса и цифровых технологий», — сказал Павловски.