Ещё
Chanel пригласили студентов на презентацию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chanel пригласили студентов на презентацию 

The Blueprint 55 минут назад
Фото: The Blueprint
Посмотреть на свою круизную коллекцию Chanel пригласили не только модных критиков и знаменитостей, но и студентов-дизайнеров. Около 500 студентов получили возможность посмотреть презентацию коллекции Cruise 2019 в Гран Пале. Также для них был организован специальный мастер класс директора направления моды Chanel Бруно Павловски и французской журналистки Елизабет Куин: они рассказали о создании коллекций, работе ателье бренда и своем творческом видении. «Этот первый эксперимент возник из желания Chanel передать свои ценности талантливым молодым людям — будущим дизайнерам, маркетологам, профессионалам бизнеса и цифровых технологий», — сказал Павловски.
The Blueprint: последние новости
Balmain продадут платья с MET Gala на благотворительном аукционе Карди Би появилась вместе с Джереми Скоттом Levi's выпустили капсульную коллекцию к юбилею модели 501
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»5
Названы песни, которые слушают психопаты4
Модель показала, как алкоголь разрушает тело2
71-летняя Васильева в бикини поразила поклонников35
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
12:06
Богачи тратят деньги на ужасающую пластику
Красота
03:09
Марина Влади продаёт память о Высоцком
Звёзды
00:35
Алсу: от Лолиты до многодетной матери
Звёзды
01:00
Бузова пожаловалась на женские проблемы
Звёзды
04:04
Названы песни, которые слушают психопаты
Здоровье
00:59
У Дженнифер Лопес исчезла грудь
Звёзды
05:47
Как магазины обманывают покупателей
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение