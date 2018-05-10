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Любимый всеми бьютиголиками Glossier выпустили свою первую тушь
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Любимый всеми бьютиголиками Glossier выпустили свою первую тушь 

FashionTime 35 минут назад
Фото: FashionTime
Автор: Владислава Иванеева Американский косметический бренд Glossier — за средствами которого выстраиваются в очередь все бьютиголики — запускает сразу несколько продуктов, среди которых тушь — Lash Stick. Она то и стала главной сенсацией. Его основательница Эмили Уэйсс изначально ставила для себя задачу создавать базовые и при этом необычные косметические средства, но позднее линейка пополнилась декоративными продуктами.
По словам представителей бренда, тушь идеально подходит для ежедневного макияжа, подчеркивая и удлиняя ресницы благодаря кисточке. Также она гипоаллергенна и не содержит отдушек и парабенов, поэтому безопасна для всех людей с чувствительными глазами. К сожалению, бренд в России официально не предтавлен, но это не мешает девушкам заказывать с официального сайта бренда через популярные сервисы-посредники.
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