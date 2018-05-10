Самые модные базовые костюмы и тренчи в новой коллекции Situationist 

В вещах Ираклия Русадзе и Давида Гиоргадзе не раз были замечены Джиджи и Белла Хадид — так кожаные плащи и ботфорты Situationist прославились на весь мир. Коллекции бренда сочетают авангардную эстетику Comme des Garçons и уникальный взгляд дизайнеров на прошлое и настощее родной Грузии. Кожа и гиперобъем, например, напоминают о традиционно маскулинной культуре страны. Осенью 2018 бренд все так же верен себе и сочетает шелковые комбинации с оверсайз куртками из 90-х, а наряду со ставшим классикой тренчем в пол (коричневый и с перфорацией обречен стать звездой стрит-стайла) показывает элегантное серое со спущенной линией плеч.