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Самые модные базовые костюмы и тренчи в новой коллекции Situationist
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Самые модные базовые костюмы и тренчи в новой коллекции Situationist 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В вещах Ираклия Русадзе и Давида Гиоргадзе не раз были замечены Джиджи и Белла Хадид — так кожаные плащи и ботфорты Situationist прославились на весь мир. Коллекции бренда сочетают авангардную эстетику Comme des Garçons и уникальный взгляд дизайнеров на прошлое и настощее родной Грузии. Кожа и гиперобъем, например, напоминают о традиционно маскулинной культуре страны. Осенью 2018 бренд все так же верен себе и сочетает шелковые комбинации с оверсайз куртками из 90-х, а наряду со ставшим классикой тренчем в пол (коричневый и с перфорацией обречен стать звездой стрит-стайла) показывает элегантное серое со спущенной линией плеч.
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