Сгустили краски: цветные брюки — самый яркий must have мая

Иначе как еще объяснить тот факт, что на прошлой неделе знаменитости дружно отказались от серой и черной одежды в пользу цветной. Руководство к действию — пример Зендаи: на фестивале CinemaCon актриса появилась в алых брюках и джемпере того же оттенка, продемонстрировав тем самым, что повседневный ансамбль в столь сочном исполнении способен дать фору вечерним платьям!

В общем, ярким брюкам в гардеробе быть! Можете, как звезда, подобрать к ним «верх» в тон или же сочетать, например, с белыми вещами. В любом случае — не прогадаете.