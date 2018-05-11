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У Джулианны Мур обнаружили сходство с Альбиной Джанабаевой
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У Джулианны Мур обнаружили сходство с Альбиной Джанабаевой 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Популярная американская актриса и писатель Джулианна Мур не устает покорять поклонников своим невероятным чувством стиля и элегантностью. Рыжеволосая звезда снова блистает на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Впрочем, российским зрителям признанная мировая знаменитость своим новым образом почему-то напомнила возлюбленную Валерия Меладзе — певицу Альбину Джанабаеву.
Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Гости масштабного мероприятия, приехавшие со всего мира, чтобы первыми увидеть конкурсные работы участников, продолжают привлекать внимание поклонников своими гламурными образами, которые жадно рассматриваются не только мировыми стилистами, но и интернет-пользователями.
Во время второго конкурсного дня в Каннах была показана кинолента режиссера Эй. Б. Шоуки «Йоммедин», которую не стала пропускать и 57-летняя актриса Джулианна Мур. На красной дорожке перед репортерами актриса появилась в длинном лаконичном черном платье с асимметричным V-образным вырезом в зоне декольте. Распущенные волосы, легкий макияж с акцентом на глаза и дорогое украшение от Chopard c внушительным бирюзовым камнем, стали удачным завершением элегантного стиля Джулианны.
Однако российским интернет-пользователем мировая знаменитость по какой-то причине напомнила своим образом бывшую солистку группы «ВИА Гра» Альбину Джанабаеву. «Подумала, что Джанабаева» «Она шикарная, как всегда! Я ее не сразу узнала, сначала решила, что Джанабаева» «Кстати да… очень похожи с Альбиной Джанабаевой» «Она всегда так хорошо выглядит — молодец! На жену Меладзе только похожа в этом платье» Известная голливудская актриса Джулианна Мур отличается своей естественной красотой. Женщина гордится тем, что ни разу не прибегала к помощи пластической хирургии. Впрочем, после ее недавнего триумфа на нью-йоркском модном показе, когда она затмила красотой собственную дочь, едва ли кто-то может сказать, что Джулианна плохо выглядит. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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