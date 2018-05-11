Кто и где создает образ звезд на Каннский Фестиваль? 

Широкие стрелки, красные губы, сияющая кожа и выразительный взгляд — рассказываем, где создают образы Джулианны Мур, Сандры Буллок и других известных девушек для красной ковровой дорожки в этом году.
В рамках Международного Каннского Кинофестиваля Суит бренд Dior приглашает звезд на настоящий бьюти-девичник в отеле Majestic Hotel с видом на Дворец Фестивалей.
На бьюти-встрече звезд будет ждать Сабрина Бедрани — звездный визажист бренда, которая не первый год отвечает за макияж для Каннского Кинофестиваля. В этом году Сабрина создала образы для Джулианны Мур, Ванессы Паради, Сандры Буллок и Галь Гадот.
Помимо макияжа звездам предлагают сделать маникюр с цветовой палитрой лаков Dior Vernis.
Суит Dior — ежегодная бьюти-традиция бренда. В разные годы Dior помогал собраться на фестиваль Шарлиз Терон, Натали Портман, Белле Хадид и Эмме Стоун.
А вам понравились образы, которые создала команда бренда?
Текст: Анна Бонд
Источник фото: Getty Images