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Кто и где создает образ звезд на Каннский Фестиваль?
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Кто и где создает образ звезд на Каннский Фестиваль? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Широкие стрелки, красные губы, сияющая кожа и выразительный взгляд — рассказываем, где создают образы Джулианны Мур, Сандры Буллок и других известных девушек для красной ковровой дорожки в этом году.
В рамках Международного Каннского Кинофестиваля Суит бренд Dior приглашает звезд на настоящий бьюти-девичник в отеле Majestic Hotel с видом на Дворец Фестивалей.
На бьюти-встрече звезд будет ждать Сабрина Бедрани — звездный визажист бренда, которая не первый год отвечает за макияж для Каннского Кинофестиваля. В этом году Сабрина создала образы для Джулианны Мур, Ванессы Паради, Сандры Буллок и Галь Гадот.
Помимо макияжа звездам предлагают сделать маникюр с цветовой палитрой лаков Dior Vernis.
Суит Dior — ежегодная бьюти-традиция бренда. В разные годы Dior помогал собраться на фестиваль Шарлиз Терон, Натали Портман, Белле Хадид и Эмме Стоун.
А вам понравились образы, которые создала команда бренда?
Текст: Анна Бонд
Источник фото: Getty Images
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