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Фэшн-баттл: Джиджи Хадид VS Селена Гомес. Голосуйте, чей образ вам нравится больше
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Фэшн-баттл: Джиджи Хадид VS Селена Гомес. Голосуйте, чей образ вам нравится больше 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мы уже не раз писали о том, как сложно обыграть образ с белым длинным платьем так, чтобы не быть похожей на сбежавшую невесту. Справились ли с этой непростой задачей Джиджи Хадид и Селена Гомес?
1  Джиджи Хадид: серебристый чокер и ретро-укладка
Джиджи Хадид, чей разрыв с бойфрендом после двух лет отношений сейчас активно обсуждают в прессе, выбрала белое кружевное платье в пол с открытыми плечами и оборкой на груди. Модель надела серебристый чокер — аксессуар, который не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. Объёмная ретро-укладка и графичный макияж с растушеванной стрелкой, контурингом и алой помадой дополнили роскошный образ.
2  Селена Гомес: крупные украшения и асимметричная укладка
Селена Гомес, недавно объявившая, что берет паузу в отношениях с Джастином Бибером, надела похожее длинное платье из более плотной ткани в складку нежного кремового оттенка, который удачно подчеркивает загар певицы. Образ Селена дополнила металлизированным клатчем, комплектом из крупных серег и перстня с зелеными камнями и маникюром терракотового цвета. Волосы певица уложила на бок легкими волнами и сделала естественный сияющий макияж.
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