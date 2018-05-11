Фэшн-баттл: Джиджи Хадид VS Селена Гомес. Голосуйте, чей образ вам нравится больше

Мы уже не раз писали о том, как сложно обыграть образ с белым длинным платьем так, чтобы не быть похожей на сбежавшую невесту. Справились ли с этой непростой задачей Джиджи Хадид и Селена Гомес?

1 Джиджи Хадид: серебристый чокер и ретро-укладка

Джиджи Хадид, чей разрыв с бойфрендом после двух лет отношений сейчас активно обсуждают в прессе, выбрала белое кружевное платье в пол с открытыми плечами и оборкой на груди. Модель надела серебристый чокер — аксессуар, который не выходит из моды уже несколько сезонов подряд. Объёмная ретро-укладка и графичный макияж с растушеванной стрелкой, контурингом и алой помадой дополнили роскошный образ.

2 Селена Гомес: крупные украшения и асимметричная укладка