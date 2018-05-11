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В Сети раскритиковали прическу Ирины Шейк на открытии кинофестиваля в Каннах
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В Сети раскритиковали прическу Ирины Шейк на открытии кинофестиваля в Каннах 

FashionTime 3 часа назад
Фото: FashionTime
Модель Ирина Шейк — желанная гостья на светских мероприятиях. Своим присутствием, и в очаровательных образах, девушка украшает рауты самого высокого уровня. Поэтому поклонникам знаменитости было интересно — в чем их любимица появится на открытии 71-го Международного кинофестиваля в Каннах. На красной ковровой дорожке звезда обложек ведущих глянцевых журналов блистала в черном платье Twinset Milano с ассиметричной юбкой. Красоту Шейк подчеркнули изумруды и бриллианты из коллекции High Jewellery Collection (Chopard).
Однако, как считают некоторые пользователи Сети, Ирину Шейк подвела прическа — нарочито небрежный пучок на затылке. «Она красивая, но причёска. Возилась дома и забыла прическу сделать, так и пошла. Ужас))) прическа как у меня по утрам. С укладкой не заморачивалась — факт!», — отмечали комментаторы.
Ирина Шейк
Отметим, что небрежный пучок уже стал трендом. Именно такую прическу делает невеста принца Гарри — Меган Маркл. С легкой руки знаменитостей пучок, словно собранный на скорую руку, уже повторяют миллионы девушек. Такая прическа выглядит сексуально. А еще, по мнению психологов, она выигрышна — так как не наводит на мысль о том, что девушка поглощена исключительно своей внешностью.
А вы делаете себе такую прическу, как у Ирины Шейк?
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