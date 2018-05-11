Ещё
Потеряла форму: Синди Кроуфорд из супермодели превратилась в
Далее:
Читайте также:
Ещё

Потеряла форму: Синди Кроуфорд из супермодели превратилась в 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Одна из самых сексуальных женщин планеты удивила своим видом.
Несмотря на свои 52 года, супермодель до недавнего времени выглядела просто потрясающе: недаром она, хоть и не выходит на подиум, по-прежнему снимается для модных журналов и блистает на красных дорожках самых громких фестивалей. И даже пара лишних килограммов, которые она набрала за прошлый год, ее не испортили. Но — стоп — действительно ли всего пара? На днях папарацци запечатлели Кроуфорд на прогулке в Нью-Йорке.
В длинной юбке и простой футболке фигура звезды казалась совсем бесформенной, да и складочки в области талии было видно отчетливо. Конечно, толстухой ее назвать язык не повернется, но выглядит она как обычная женщина слегка за 50, а не как легендарная супермодель и мечта миллионов мужчин.
Неужели красавица Синди сдает свои позиции? Ведь, вспомним, не так давно она выложила в социальные сети свое селфи без макияжа. Кроуфорд на снимке сложно узнать: где же выразительные глаза и скулы, шикарные ресницы и брови? Хотя для своего возраста она выглядит неплохо, мелкие морщинки ничуть не портят модель.
Впрочем, хочется думать, что перемены в фигуре объясняются просто неудачной одеждой. В конце концов, модель вышла на обычную прогулку, а не на красную ковровую дорожку, и не обязана быть при параде. Тем более уж кому, как не Синди, по чьим видео миллионы девушек занимались модным когда-то шейпингом, знать все секреты стройности? Кстати, вот некоторые из них, которые она раскрывала в интервью.
Несколько раз в неделю Синди делает массаж тела сухой щеткой — это оказывает лимфодренажный эффект. Она занимается спортом минимум три раза в неделю. Причем, как утверждает сама Синди, она до сих пор использует упражнения из своих спортивных видеопрограмм. Синди правильно питается. Причем готовит все сама! Утро начинается со смузи, которое звезда готовит для всего семейства. А лучшим способом продления молодости Кроуфорд считает хороший сон, разумную физическую нагрузку, много воды и правильное питание.
Больше фото — по стрелке
51-летняя Синди Кроуфорд создала джинсы в стиле 90-х  Какими были Нагиев, Канделаки и другие звезды в первых телеэфирах
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Канны-2018: Ирина Шейк примерила платье принцессы «Как с рынка»: поклонников насмешили босоножки Бузовой Канны - 2018: Виктория Боня появилась на открытии в секси-платье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе145
Модель показала, как алкоголь разрушает тело16
Все напоказ: бесстыдные купальники звезд1
Названы песни, которые слушают психопаты10
«Буду ждать, пока этот брак развалится!»7
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Дочь миллиардера унижена полетом в эконом-классе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение