Потеряла форму: Синди Кроуфорд из супермодели превратилась в

Одна из самых сексуальных женщин планеты удивила своим видом.

Несмотря на свои 52 года, супермодель до недавнего времени выглядела просто потрясающе: недаром она , хоть и не выходит на подиум, по-прежнему снимается для модных журналов и блистает на красных дорожках самых громких фестивалей. И даже пара лишних килограммов, которые она набрала за прошлый год, ее не испортили. Но — стоп — действительно ли всего пара? На днях папарацци запечатлели Кроуфорд на прогулке в Нью-Йорке.

В длинной юбке и простой футболке фигура звезды казалась совсем бесформенной, да и складочки в области талии было видно отчетливо. Конечно, толстухой ее назвать язык не повернется, но выглядит она как обычная женщина слегка за 50, а не как легендарная супермодель и мечта миллионов мужчин.

Неужели красавица Синди сдает свои позиции? Ведь, вспомним, не так давно она выложила в социальные сети свое селфи без макияжа. Кроуфорд на снимке сложно узнать: где же выразительные глаза и скулы, шикарные ресницы и брови? Хотя для своего возраста она выглядит неплохо, мелкие морщинки ничуть не портят модель.

Впрочем, хочется думать, что перемены в фигуре объясняются просто неудачной одеждой. В конце концов, модель вышла на обычную прогулку, а не на красную ковровую дорожку, и не обязана быть при параде. Тем более уж кому, как не Синди, по чьим видео миллионы девушек занимались модным когда-то шейпингом, знать все секреты стройности? Кстати, вот некоторые из них, которые она раскрывала в интервью.

Несколько раз в неделю Синди делает массаж тела сухой щеткой — это оказывает лимфодренажный эффект. Она занимается спортом минимум три раза в неделю. Причем, как утверждает сама Синди, она до сих пор использует упражнения из своих спортивных видеопрограмм. Синди правильно питается. Причем готовит все сама! Утро начинается со смузи, которое звезда готовит для всего семейства. А лучшим способом продления молодости Кроуфорд считает хороший сон, разумную физическую нагрузку, много воды и правильное питание.

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