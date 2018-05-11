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Женщины показали проблемные места во имя красоты
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Женщины показали проблемные места во имя красоты 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американский магазин одежды запустил рекламную кампанию, которая поддерживает несовершенства женщин. Об этом пишет Independent.
В новой рекламе бренда Missgided модели с лишним весом, недостатками кожи и прочими «изъянами» отстаивают «неидеальную красоту».
Вдохновляющее движение #Inyourownskin прорекламировали шесть девушек, одна из которых альбинос с полным телом, у второй глубокие шрамы на руках и спине, а третья страдает псориазом, и это ее первая работа в качестве модели.
«Сейчас мы близки к расширению прав и возможностей женщин как никогда прежде», — прокомментировала Майя, четвертая участница кампании, страдающая редким кожным заболеванием (буллезным эпидермолизом).
Модель Мариана родилась с большим родимым пятном на лице и также была приглашена представить движение.
«Некоммерческий подход бренда демонстрирует важное сообщение: нужно принимать свои недостатки и не стремиться к совершенству, поскольку его не существует», — говорится в объявлении кампании.
В начале мая бренд одежды плюс-сайз navabi выпустил рекламную кампанию под названием Beach body ready, призывая полных женщин перестать стесняться своего тела на пляже. Желтый плакат с изображением трех смеющихся моделей плюс-сайз в бикини появился в западной части центра Лондона.
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Женский форум
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