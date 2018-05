Дэвид Бекхэм стал послом-президентом Британского модного совета

Бывший полузащитник "Реала" и сборной Англии Дэвид Бекхэм стал послом-президентом Британского модного совета.

— Я действительно горд, что присоединяюсь к Британскому модному совету в новой роли посла-президента, — написал в своем официальном Инстаграме Бекхэм. — Это блестящая организация и вместе мы сосредоточимся на поддержке британской индустрии моды в глобальном масштабе.

I’m really proud to be joining @britishfashioncouncil in my new role as Ambassadorial President. It’s a brilliant organisation and together we will focus on boosting support for the British Fashion Industry on a global scale. I am looking forward to spending more time with the team today.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 10 Май 2018 в 11:00 PDT