Одежда, украшения и обувь для яркой весны и активного отдыха в новых лукбуках российских дизайнеров

Dasha Stravinsky

17 самодостаточных дневных и вечерних образов идеально подойдут для этого весенне-летнего сезона. Мягкие ткани и пастельные оттенки помогут создать женственные и романтичные образы, а дерзкое платье оттенка «Electric blue» и принты звездных бликов выделят вас на фоне других.

WEBGHETTO

В противоположность предыдущему бренду, WEBGHETTO решает поиграть на контрасте минимализма и гротеска. Дерзкие и экстравагантные формы и силуэты, дополненные элементами панка и БДСМ, не могут не привлечь внимания. Каждый, кто хочет чувствовать себя уверенно, может добиться этого при помощи одежды из новой коллекции российского бренда.

AFFEX

Если вы давно находитесь в поисках идеальной пары кроссовок или кед, то готовьте денежки — у марки Affex есть целая коллекция крутых изделий. Самое интересное даже не то, что модели производятся из дышащего материала и имеют очень даже стильный вид, а то, что каждая пара названа в честь какого-то города. Не круто ли отправиться на Бали и в любимый Краснодар в кроссовках с таким же названием?

O-sh Никогда не стоит забывать, что последним акцентов в любом луке должны быт украшения. Они способны в корне изменить наряд и добавить недостающего шарма. Украшения O-Sh с этой задачей справляются на отлично! К майским праздникам марка запустила коллекцию — Sets Collection, в которую вошли кольца с черными графичными элементами, браслеты на ногу, двустороннее колье и несколько новых моделей сережек с крупными кристаллами. Настало время составлять аутфиты!