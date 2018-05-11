Ратаковски надела панамку из 90-х и рассказала о личном

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась для обложки французского журнала Marie Claire и рассказала поклонникам о том, как нелегко быть известной. Об этом пишет Daily Mail.

Для издания актриса позировала в недавно вернувшейся в моду панамке Burberry и с лапшой в руках.

В интервью Ратаковски сообщила, что ее свадьба, которая состоялась в феврале 2018 года, была воспринята публикой неоднозначно. «С одной стороны, многие радовались событию, но некоторые люди списали моего жениха со счетов. Они говорили, что дают нам максимум три недели», — рассказала модель.

Костюм от бренда Zara, который девушка надела на помолвку, также не вызвал восторга. «Я надела то, что хотела надеть. Я правда считаю, что этот наряд мне очень подходит и главное — в нем я чувствовала себя комфортно», — прокомментировала Ратаковски.

Вдобавок актриса поделилась еще одной неприятной историей, связанной с ее популярностью: «Я помню была статья с заголовком „Эмили Ратаковски — Моцарт груди“, которую отправили моему отцу, а он переслал мне. Это было ужасно. Для него я все еще маленький ребенок».

Модель также осветила свои взгляды на феминизм. «Мы растем в патриархальной культуре, где женщина видит и воспринимает себя глазами мужчин. Но если женщина решила, что она просто хочет любить себя, должно ли это быть грузом? Я не знаю ответ. Это и есть феминизм. Это свобода выбора. Делайте только то, чего вам по-настоящему хочется», — заявила девушка.

В феврале американская супермодель Эмили Ратаковски вышла замуж в костюме Zara. Девушка удивила своих подписчиков, опубликовав в социальной сети Instagram фотографию с подписью: «Итааак, у меня сюрприз. Сегодня я вышла замуж». Мужем модели стал Себастиан Биар-МакКлард, с которым она встречалась всего несколько недель.