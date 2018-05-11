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Нарисовались: Энн Хэтэуэй, Руби Роуз с блестящими акцентами на глазах
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Нарисовались: Энн Хэтэуэй, Руби Роуз с блестящими акцентами на глазах 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Комментирует Селена Никифорова, визажист-стилист SUITE Beauty Studio & Shop:
«Стразы, блестки и глиттер — одни из ярких трендов этого сезона. Но при использовании блестящих элементов важно правильно расставлять акценты, чтобы образ не казался перегруженным, и подбирать глиттер в соответствии с оттенками основного макияжа. Посмотрим как с этим справились две голливудские актрисы.
У актрисы Энн Хэтуэй — монохромный макияж в теплых тонах с акцентом на нижнем веке, который прекрасно дополняет весь образ. Отсутствие в макияже ярких румян и бронзеров подчеркивает аристократичную бледность Энн, а симметричные брови красиво обрамляют лицо. Матовые губы и верно подобранный цвет помады являются отличным решением визажиста.
Что касается макияжа Руби Роуз, то серебристый глиттер подчеркнул голубой цвет глаз и сделал взгляд более прозрачным. Блеск присутствует, как на нижнем веке, так и на верхнем, что визуально сужает глаз. Активные брови и ресницы явно контрастируют в данном образе. Немного смущает асимметрия бровей, несмотря на достаточно графичные линии. Хайлайтер на уголке губ добавляет объем и прекрасно сочетается с оттенком глиттера на глазах. Верно подобранный тон и отсутствие лишнего блеска на коже подчеркивает естественный загар актрисы.
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В целом, образ Энн Хэтуэй получился более целостным и логичным, а Руби Роуз следует быть осторожней с яркими акцентами — она и без макияжа очень яркая девушка».
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