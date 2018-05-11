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Челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах Китая украшения и часы
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Челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах Китая украшения и часы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинцы чаще всего покупают в китайских интернет-магазинах косметику, часы и украшения, сообщается в специальном исследовании покупательских предпочтений на сайте Pandao.
Первую позицию регионального рейтинга заняли украшения: серьги, кольца, браслеты, броши, чокеры. На втором месте — семена традиционных растений (петунии, тюльпанов и гортензии), и экзотических (черной розы, синего клена и мини-арбузов). Замыкают тройку лидеров чехлы для телефонов.
Отметим, что в топ-10 самых популярных товаров вошли кварцевые часы, а также товары для красоты и здоровья. Так, на пятом месте расположились маски для лица, на шестом — материалы для дизайна ногтей, а на седьмом — товары для макияжа глаз.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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