Дождались: Кайли Дженнер выпустит линию косметики с матерью

Сестры Кардашьян уверенно покоряют beauty-индустрию. Косметику Ким (37) и Кайли (20) раскупают сразу после старта продаж. Кайли уже успела выпустить совместные коллекции с Хлои (33) и Кортни (38). А теперь и глава семейства Крис Дженнер (62) решила не отставать.

Крис с младшей дочерью Кайли запускает свою линию косметики — Kris Kollection. В ней представлены пять продуктов: палетка теней (42 $), помада «Give Me a Kiss» (17 $), карандаш для губ (12 $), палетка с румянами и хайлайтерами (48 $) и набор из восьми мини-блесков для губ Momager Lip Kollection (42 $). Коллекция поступит в продажу уже 13 мая и будет доступна на официальном сайте.

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Кстати, эта коллаборация стала самой громкой в семействе Кардашьян–Дженнер за последнее время. А все потому, что Крис решила объявить о запуске коллекции необычным способом. Она воспользовалась страницей @kyliecosmetics и выложила там видеоролик, в котором перечеркивает имя Кайли и занимает золотой трон.

Кайли поддержала мать и написала в своем Instagram, что страницу Kylie Cosmetics взломали. Что ж, задумка удалась, и вокруг новой коллекции поднялся шум. Позже Кайли призналась, что это была ее самая веселая коллаборация.

https://www.youtube.com/watch?v=A2dIL4sf4TQ&feature=youtu.be Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdalis-kajli-dzhenner-vypustit-liniyu-kosmetiki-s-materyu/