Без макияжа и с голой грудью: Хайди Клум ничего не скрывает

Модель стала часто баловать своих фолловеров откровенными снимками.

Обнажаться на камеру у многих моделей вошло в привычку. К примеру, самую известную модель современности, Эмили Ратаковски, уже сложно представить в одежде. Каждый день она появляется на снимках в Instagram в купальнике или вовсе и без него. Старая гвардия моделей решила не уступать первенство молодым и буквально наступает на пятки. Так, 44-летняя Хайди Клум стала постоянно публиковать пикантные снимки, на которых демонстрирует свое идеальное тело.

На днях модель опубликовала в микроблоге фотографию без макияжа, на котором она выглядит как 20-летняя. Но самым интересным и привлекающим внимание на снимке оказалась грудь модели, которую она лишь слегка прикрыла полотенцем.

Возможно, модель публикует такие снимки, чтобы продемонстрировать свои формы молодому бойфренду Тому Каулитцу, гитаристу немецкой группы Tokio Hotel. О том, что у модели потрясающее тело, и говорить нечего. Каждый день она начинает со стакана зеленого смузи, а также старается питаться сбалансированно, но иногда делает себе поблажки. Спортом она занимается несколько раз в неделю: чаще всего это бег, а иногда даже с утяжелителями.

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