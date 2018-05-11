Как и чем повторить идеальные смоки как у Кейт Бланшетт

В этом году Кейт Бланшетт по праву может называться главной звездой красной дорожки Каннского кинофестиваля. Актриса, которая занимает пост председателя жюри, не устает радовать поклонников и их зрительные органы ослепительными выходами в вечерних платьях.

Последний эффектный образ Кейт Бланшетт — премьера фильма «Зимняя война», где она появилась в платье Mary Katrantzou. За макияж Кейт отвечали визажисты Giorgio Armani. Акцент был сделан на глаза: смоки в бронзово-сиреневой гамме были сделаны с помощью удобных в использовании тинтов Eye Tint и теней Eyes To Kill Solo Eyeshadow. Оттенок #12 Gold Ashes нанесли под бровью, #23, Camel Smoke — в уголке глаза. Сухие тени в оттенке #15 и #6 растушевали по веку, а оттенок #2 нанесли у корней ресниц.

За идеальную кожу отвечали крем Crema Nera Supreme Reviving Cream Light Texture, база Fluid Master Primer, тональная основа Luminous Silk Foundation и компактный кремовый консилер Compact Cream Concealer.