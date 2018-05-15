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Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста
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Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах в знак протеста 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Кристен Стюарт прошлась босиком по красной дорожке Каннского кинофестиваля в знак протеста против официального дресс-кода мероприятия, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках. Об этом пишет Time во вторник, 15 мая.
Отмечается, что артистка направлялась на премьеру фильма Спайка Ли «Черный клановец».
Стюарт ранее публично критиковала дресс-код Каннского фестиваля. «Ты просто не можешь просить меня делать что-то, что ты не просишь сделать мужчину. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков», — говорила она.
В феврале актриса Анна Брюггеманн призвала посетительниц Берлинского кинофестиваля отказаться от каблуков и узких платьев с глубокими вырезами. Артистка назвала дресс-код мероприятия объективизацией девушек и пообещала появиться на красной дорожке «в юбке, кроссовках и водолазке».
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