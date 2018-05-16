Ещё
Кристен Стюарт сняла «лабутэны» и осталась босиком на красной дорожке Канн
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кристен Стюарт сняла «лабутэны» и осталась босиком на красной дорожке Канн 

FashionTime 16 мая 2018
Фото: FashionTime
Звезда киносаги «Сумерки» традиционно появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а роходящего в эти дни на Лазурном побережье, правда, в этот раз продефилировать перед журналистами в полно красе у неё ее вышло. Для светского мероприятия Кристен Стюарт выбрала чёрные лодочки Christian Lauboutin, в которых и появилась на премьере фильма Спайка Ли «Черный клановец», но едва появившись на дорожке, сняла их, оставшись босиком. Почему она так поступила — вопрос спорный.
фото: Instagram
Скорее всего, Стюарт разулась из-за дождя, внезапно начавшегося в момент ее прохода по дорожке. Однако сама звезда прокомментировала свой поступок, как знак протеста против строгого дресс-кода, а никак не как вынужденную меру в связи с неудобной обувью. Некоторые гости мероприятия, впрочем, усомнились в истинности причины такого поведения актрисы, решив, что ей просто напросто стало очень неудобо в дизайнерских лодочках.
Напомним, что обозначение дресс-кода на кинофестивале прозвучало, в частности, в 2015 году в Каннах, когда нескольких девушек в туфлях на плоской подошве не пустили на красную дорожку, мотивировав это тем, что по правилам, перед камерами необходимо блестать исключительно на высоких каблуках.
Стюарт выступает категорически против таких условностей и, судя по всему, так демонстративно выразила своё недовольство. Однако на некоторое время актриса все же надела «лабутены», чтобы сделать красивые фотографии на красной дорожке.
FashionTime: последние новости
«Не вписывается среди таких красоток»: поклонники Лопыревой о Ксении Бородиной Casio G-Shock выпустили часы, вдохновленные китайской культурой amfAR 2018: самые красивые платья
Женский форум  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин47
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Рваные джинсы оказались опасными для кожи
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки16
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение