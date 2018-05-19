Нежная Кристен Стюарт и роковая Кейт Бланшетт: в Каннах состоялось торжественное закрытие кинофестиваля

Сегодня на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке прошли самые яркие звезды мирового кинематографа, чтобы во зале Люмьер Дворца фестивалей и конгрессов узнать имена тех, кто в этом году станет обладателями Золотой пальмовой ветви и остальных наград.

Председатель жюри Кейт Бланшетт восхитила черно-красным строгим шелковым платьем, украшенным огромным красным бантом.

Кристен Стюарт, чьи образу зачастую попадают в рубрику «Модные провалы», выбрала нежно-бежевое кружевное платье с высоким разрезом.

Мы публикуем список победителей 71-го Каннского кинофестиваля: — Лучшая женская роль — Самал Еслямова («Айка») — Лучший сценарий — «Счастливый Лазарь» (режиссер Аличе Рорвахер) и «Три лица» (режиссер Джафар Панахи ) — Лучшая режиссура — Павел Павликовский «Холодная война» — Лучшая мужская роль — Марчелло Фонте («Собачник») — Специальная «Золотая пальмовая ветвь» — «Образ и речь» (режиссер Жан-Люк Годар ) — Приз жюри — «Капернаум» (режиссер Надин Лабаки) — Гран-При — «Черный Клановец» (режиссер Спайк Ли) — Золотая пальмовая ветвь — «Магазинные воришки» (режиссер Хирокадзу Корээра)