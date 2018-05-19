Нежная Кристен Стюарт и роковая Кейт Бланшетт: в Каннах состоялось торжественное закрытие кинофестиваля 

Сегодня на Лазурном берегу во Франции состоялась торжественная церемония закрытия 71-го Каннского кинофестиваля. По красной дорожке прошли самые яркие звезды мирового кинематографа, чтобы во зале Люмьер Дворца фестивалей и конгрессов узнать имена тех, кто в этом году станет обладателями Золотой пальмовой ветви и остальных наград.
По традиции, приглашения на красную дорожку гала-церемонии закрытия получают лишь съемочные группы фильмов, которые номинированы на главные награды кинофестиваля. Сегодня под вспышками фотокамер прошли режиссер Аличе Рорвахчер, режиссер Сергей Дворцевой и актриса Самал Еслямова, режиссер Спайк Ли и продюсер Тоня Томас Ли, режиссер Надин Лабаки, актриса Бехназ Джафари и Солмаз Панахи, режиссер Хирокадзу Корээра и другие номинанты на одну из главных кинопремий. Среди приглашенных звезд были Азиа Ардженто, Гэри Олдман, Роберто Бениньи, Ольга Куриленко и многие другие.
Последними по красной дорожке прошли члены жюри основного конкурса 71-го Каннского кинофестиваля — Андрей Звягинцев, Хадья Нин, Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт, Леа Сейду, Ава Дюверней, Чан Чэнь.
Председатель жюри Кейт Бланшетт восхитила черно-красным строгим шелковым платьем, украшенным огромным красным бантом.
Кристен Стюарт, чьи образу зачастую попадают в рубрику «Модные провалы», выбрала нежно-бежевое кружевное платье с высоким разрезом.
Мы публикуем список победителей 71-го Каннского кинофестиваля: — Лучшая женская роль — Самал Еслямова («Айка») — Лучший сценарий — «Счастливый Лазарь» (режиссер Аличе Рорвахер) и «Три лица» (режиссер Джафар Панахи) — Лучшая режиссура — Павел Павликовский «Холодная война» — Лучшая мужская роль — Марчелло Фонте («Собачник») — Специальная «Золотая пальмовая ветвь» — «Образ и речь» (режиссер Жан-Люк Годар) — Приз жюри — «Капернаум» (режиссер Надин Лабаки) — Гран-При — «Черный Клановец» (режиссер Спайк Ли) — Золотая пальмовая ветвь — «Магазинные воришки» (режиссер Хирокадзу Корээра)
Отметим, что накануне стало известно, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето», представленный в основной программе кинофестиваля, получил награду за лучший саундтрек. Об этом в своем Instagram рассказал музыкант Рома Зверь, сыгравший в этом фильме одну из главных ролей.