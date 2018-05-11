Чем леггинсы опасны для здоровья

Пик моды на леггинсы пришелся на 90-е, но с середины двухтысячных этот предмет женского гардероба вновь завоевал популярность за счет своего удобства, абсолютного разнообразия расцветок и универсальности. Мнения об уместности и эстетичности ношения этой вещи вне дома или спортивного зала сложились совершенно полярные, но главный вопрос — а есть ли вред? Отвечаем: однозначно, есть.

1. Нарушение микроциркуляции крови, сдавливание нервных окончаний, кожные реакции, целлюлит.

Наряду с любыми джинсами-скинни, плотные и узкие леггинсы затрудняют кровообращение и лимфоток, в следствие чего могут возникать также и отеки.

Некоторые врачи склонны считать, что ношение этих вещей даже способно спровоцировать возникновение целлюлита. А страсть к слишком обтягивающим леггинсам с большим процентом содержания синтетических волокон вызывает затруднение поступления кислорода и питательных веществ к вашей коже, мышечной и костной тканям, что приводит к сбоям в их способности к регенерации. Вкупе с нарушенной поверхностной микроциркуляцией крови и рыхлостью мышц эти незаметные последствия ношения леггинсов становятся идеальным рецептом для целлюлита и проблем с кожей. Чем меньше в леггинсах натуральных материалов — тем они опаснее, как любая синтетика. При таком плотном контакте материал может вызвать раздражение, шелушение и даже экзему, если вы склонны к аллергии. Особенно, если вы вспотеете — особенно легко это удается в набравших популярность кожаных леггинсах.

2. Цистит и застуженные придатки

Нестерпимые боли — классические бонусы цистита, знакомые достаточно большому количеству женщин, для некоторых из которых эта болезнь является хронической. Циститом называют хроническое или острое воспаление мочевого пузыря, виновниками возникновения которого являются анатомические и физиологические особенности строения мочеполовой системы, позволяющие любым патогенным микробам достаточно быстро распространяться по слизистой оболочке и попадать на основную вечеринку прямо в мочеиспускательный канал. Причиной воспаления придатков также являются бактерии и вирусы, только попадающие в полость трубы или яичника.

Как и, например, стринги, неудачно подобранные леггинсы создают дополнительное трение в области половых органов, способствуя раздражению, инфицированию и воспалению тканей. Чтобы развилось одно из вышеперечисленных заболеваний, достаточно сочетания инфекции и таких располагающих факторов, как снижение иммунитета и переохлаждение, которое очень легко заработать в тонких леггинсах в более менее прохладную, а уж тем более зимнюю, погоду. При этом совершенно необязательно, чтобы леггинсы вам «натирали» — инфекция может оказаться в вашем организме по любой другой причине, именно поэтому основную опасность являет собой холод.

Бытует мнение, что леггинсы — это тонкие джинсы. Но если говорить не о фасоне, скорее, это чуть менее тонкие колготки. Поэтому, отправляясь в леггинсах на улицу в холодное время года, вы практически кричите о желании заболеть. Не стоит путать их с джеггинсами, которые как раз и являются сочетанием леггинсов и джинс. Обычно джеггинсы изготавливаются из тонкого денима с добавлением стрейчевой ткани, эластана, и потому теплее, чем леггинсы, которые имеют в своей основе не такие плотные нити.

Как быть и что теперь со всем этим делать?

Однако всех этих проблем можно избежать, правильно подбирая леггинсы по погоде, материалу и фигуре, и отказавшись от длительной носки, например, леггинсов из кожи. Отдавая предпочтение более натуральным тканям и не выбирая одежду «впритык», вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, а разнообразие «зимних» леггинсов в сочетании с правильной верхней одеждой поможет пережить холод без последствий и паломничества по медицинским кабинетам.