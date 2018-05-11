Тогда и сейчас: как выглядели наши любимые певицы на заре своей карьеры

Кого из этих прекрасных певиц ты не узнаешь на старых фото? Чей образ изменился к лучшему? А кому стоило бы вернуться «назад в прошлое»?

В начале своей музыкальной карьеры Рианна придерживалась имиджа простой соседской девчонки: потертые джинсы, короткие топы, гламурные локоны и розовая помада. Затем был период «копирования»: образцами для подражания начинающей певицы из Барбадоса стали Бейонсе и Мэрайя Кери . В 2007 году Рианна кардинально меняет свой имидж: длинные локоны сменил короткий иссиня-черный боб, а джинсы и кеды — дизайнерские платья и туфли. За последние 10 лет образ Рианны подвергался постоянным метаморфозам: звезда меняла длину и цвет волос, экспериментировала с макияжем и стилем в одежде. Сегодня певицу называют иконой стиля, а каждое ее преображение вызывает восторг у критиков и поклонников.

Кэти Перри

На заре своей карьеры Кэти Перри выглядела, мягко говоря, скучно: бесформенная стрижка, неопрятная челка, минимум макияжа и абсолютно безвкусные наряды. В 2008 году у певицы появился стилист, который, как и сама Кэти, оказался большим поклонником красоты Диты Фон Тиз . Так из простушки-дурнушки Кэти Перри превратилась в стильную и сексуальную роковую красавицу. Дальше — больше: начиная с 2010 года Кэти увлекается разноцветными окрашиваниями, сложными винтажными укладками и ярким макияжем. В 2017 году в очередной раз певица радикально изменила имидж: на этот раз звезда выбрала роскошный платиновый блонд, который отлично оттеняет ее фарфоровую кожу.

Кристина Агилера — настоящий мастер бьюти-превращений. В конце 90-х певица обожала яркий макияж, желтый блонд и леопардовый принт в одежде. За время своей карьеры звезда столько раз меняла цвет волос и прическу, что даже самые преданные поклонники сбились со счета. Отдельная история — метаморфозы, происходящие с фигурой Кристины: звезда то стремительно теряет вес, то набирает десяток килограммов. Неизменно остается лишь одно: Агилера — большая поклонница стиля Мэрилин Монро . И на сцене, и в жизни певица довольно часто отдает предпочтение красной помаде, белокурым локонам и винтажным нарядам.

Эта подборка была бы неполной без нашей любимой Бритни Спирс! В конце 90-х эта сексуальная блондинка с очаровательной улыбкой в коротком топе и плюшевых штанах покорила сердца миллионов! Чего только не происходило с внешностью Бритни за время ее карьеры: поп-принцесса брила голову, пренебрегала уходом за собой, набирала вес и представала перед камерами папарацци с жутким целлюлитом… Пару лет назад звезда все же взяла себя в руки: похудела, покрасила волосы в теплый медовый оттенок и стала разборчивее с макияжем. Так держать, Бритни!

Фото: Getty images Russia