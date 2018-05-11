Раздувшаяся фигура не мешает Джессике Симпсон носить гигантские платформы и глубокие декольте

Папарацци застали Симпсон покидающей дом с детьми и мужем Эриком Джонсоном в откровенном платье с декольте практически до пояса. Ткань платья и белье с трудом удерживали объемную грудь звезды. На ноги Джессика надела серебряные туфли на высокой платформе и очень осторожно несла на них свое грузное тело.

Позже актриса опубликовала в Instagram фото в том же наряде, спрятавшись за дочерью — все вместе они отправились в театр.

— подписала семейное фото Джессика Симпсон. А как тебе ее смелый летний наряд?

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Фото:Instagram