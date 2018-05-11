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Раздувшаяся фигура не мешает Джессике Симпсон носить гигантские платформы и глубокие декольте
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Раздувшаяся фигура не мешает Джессике Симпсон носить гигантские платформы и глубокие декольте 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Папарацци застали Симпсон покидающей дом с детьми и мужем Эриком Джонсоном в откровенном платье с декольте практически до пояса. Ткань платья и белье с трудом удерживали объемную грудь звезды. На ноги Джессика надела серебряные туфли на высокой платформе и очень осторожно несла на них свое грузное тело.
Позже актриса опубликовала в Instagram фото в том же наряде, спрятавшись за дочерью — все вместе они отправились в театр.
— подписала семейное фото Джессика Симпсон. А как тебе ее смелый летний наряд?
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Фото:Instagram
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