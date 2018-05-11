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Взволнованный жених, «цветущее» платье и роскошные кольца: инстаблогер Ида Галич вышла замуж
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Взволнованный жених, «цветущее» платье и роскошные кольца: инстаблогер Ида Галич вышла замуж 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Ида, прославившаяся своими искрометными вайнами о жизни девушек, познакомилась с Аланом около года назад, а в феврале получила от него предложение руки и сердца.
— хвасталась Ида. Судя по stories в Идином Instagram, на свадьбу в одном из московских ЗАГСов были приглашены только самые близкие. Галич удалось «влезть» и в шикарное обручальное кольцо, и в роскошное белое платье, будто усыпанное лепестками цветущей сакуры. Хорош был и жених, чье волнение поймала селфи-камера звезды блогов.
Поздравляем!
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Фото:Instagram
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