Взволнованный жених, «цветущее» платье и роскошные кольца: инстаблогер Ида Галич вышла замуж

Ида , прославившаяся своими искрометными вайнами о жизни девушек, познакомилась с Аланом около года назад, а в феврале получила от него предложение руки и сердца.

— хвасталась Ида. Судя по stories в Идином Instagram, на свадьбу в одном из московских ЗАГСов были приглашены только самые близкие. Галич удалось «влезть» и в шикарное обручальное кольцо, и в роскошное белое платье, будто усыпанное лепестками цветущей сакуры. Хорош был и жених, чье волнение поймала селфи-камера звезды блогов.

Поздравляем!

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Фото:Instagram