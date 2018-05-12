Дженнифер Лопес показала «любовь» на свидании с Алексом Родригесом 

48-летняя поп-исполнительница Дженнифер Лопес провела пятницу, гуляя по Нью-Йорку вместе со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Они пообедали в ресторане Nello Restaurant, а затем отправились по магазинам. Оба выбрали наряды в стиле casual. Джей Ло улыбалась поклонникам и фотографам в total-black образе: черные джинсы-скинни, свитер с надписью «LOVE», «тимберленды» и очки-авиаторы. Алекс надел белую водолазку, тёмно-синие джинсы и массивные ботинки цвета хаки.
Несколько дней назад певица вместе с возлюбленным появились в эфире популярного американского телешоу с Джимми Фэллоном, где впервые заговорили о свадьбе.