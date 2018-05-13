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Вырез до поясницы, оттенок загара и другие горячие тренды в мире купальников
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Вырез до поясницы, оттенок загара и другие горячие тренды в мире купальников 

Я Покупаю 5 часов назад
Фото: Я Покупаю
Стандартные бикини с ниточками-веревочками отошли в сторону — их место занимают купальники с затейливым исполнением, сложными формами или провокационным силуэтом. Это лето проходит под девизом «покажем все, что скрыто».
Бежевый цвет
Ким Кардашьян и Эмили Ратажковски в бежевых купальниках
Нюдовые купальники уже который сезон лидируют в массовых продажах. Секрет их успеха в одной сказочной особенности: телесные оттенки и вся гамма бежевого делают даже самую скромную модель купальника невероятно сексуальной. В этом сезоне предполагается иметь в пляжном гардеробе сразу несколько бежевых купальников, имитирующих степени вашего загара. Задача каждой модницы — так угадать цвет купальника, чтобы он максимально сливался с кожей. Ким Кардашьян в этом деле мастерица, ну и, естественно, зачинщица нового сексуального тренда.
Нюдовые купальники богаты на оттенки: дизайнер купальников Рене Сомерфилд выбрала бежево-персиковый купальник, а модель Грета Буз — бежевый кружевной
Максимально открытая спина
Грета Буз даже украсила обнаженную спину в купальнике кулоном
Не все же глубокое декольте носить! В этом сезоне спины оголяются настолько смело, что со стороны кажется, будто на вас лишь одни плавки от купальника. Мужчины признали модели с такими спинками одними из самых женственных и соблазнительных. Еще бы — такие природные изгибы и сексуальная открытость в самых нужных местах.
Новый вид декольте
Эмили Ратажковски знает, как носить бикини
В последнее время, когда мы слышим имя Эмили Ратажковски, следом звучит и слово «купальник». Это уже почти синонимы! Эмили на собственном примере демонстрирует: зачастую важно не то, какую модель купальника ты выбираешь, а то, как ты его носишь. Она поддержала новый неоднозначный тренд на декольте снизу — оригинальный способ ношения лифа, приоткрывающего соблазнительные формы.
Декоративные элементы
Дизайнер купальников Рене Сомерфилд в плетеном купальнике и русская модель и блогер Грета Буз в купальнике с кисточками
Не обойтись этим летом и без нарядных контрастных и витиеватых купальников с многочисленными завязками, яркими узорами, сложным плетением, рюшами и воланами. Они настолько самодостаточны, что их легко можно перепутать с нарядным топом, если натянуть поверх купальника шорты или юбку. Вдохновиться можно «Инстаграмом» Рене Сомерфилд с ее собственной линейкой брендовых купальников.
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