Кендалл Дженнер произвела фурор в Каннах 

Вчера в Каннах прошла премьера фильма Girls of the Sun, которую посетили Сальма Хайек, Эмбер Херд, Хейли Болдуин, Арая Харгейт, Кристен Стюарт и другие. Но одной из самых ярких звёзд вечера стала американская топ-модель Кендалл Дженнер. Она появилась на красной дорожке в шифоновом платье с оборками от бренда Schiaparelli.
Кендалл предпочла убрать волосы в пучок и сделать неброский макияж.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Ранее в Каннах в похожем образе блеснула певица Шерил.
Напомним, что Дженнер любит удивлять публику смелыми нарядами. Недавно она пришла на вечеринку ювелирного бренда Chopard в откровенном мини.