Кендалл Дженнер произвела фурор в Каннах

Кендалл предпочла убрать волосы в пучок и сделать неброский макияж.

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер

Ранее в Каннах в похожем образе блеснула певица Шерил.

Напомним, что Дженнер любит удивлять публику смелыми нарядами. Недавно она пришла на вечеринку ювелирного бренда Chopard в откровенном мини.