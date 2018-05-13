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Кендалл Дженнер произвела фурор в Каннах
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Кендалл Дженнер произвела фурор в Каннах 

Журнал ОК! 3 часа назад
Вчера в Каннах прошла премьера фильма Girls of the Sun, которую посетили Сальма Хайек, Эмбер Херд, Хейли Болдуин, Арая Харгейт, Кристен Стюарт и другие. Но одной из самых ярких звёзд вечера стала американская топ-модель Кендалл Дженнер. Она появилась на красной дорожке в шифоновом платье с оборками от бренда Schiaparelli.
Кендалл предпочла убрать волосы в пучок и сделать неброский макияж.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Ранее в Каннах в похожем образе блеснула певица Шерил.
Напомним, что Дженнер любит удивлять публику смелыми нарядами. Недавно она пришла на вечеринку ювелирного бренда Chopard в откровенном мини.
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