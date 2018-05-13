Элегантное платье Пенелопы Крус очаровало зрителей

Несомненно, главной звездой на мероприятии Atelier Swarovski, прошедшем в рамках 71-го Каннского кинофестиваля, стала испанская актриса Пенелопа Крус , собравшая множество восторженных отзывов как со стороны поклонников, так и со стороны прессы.

Удивительно, но пара Крус-Бардем, несмотря на свое обычное стремление избегать публичности, не пропускает ни одного мероприятия, организованного в рамках 71-го Каннского кинофестиваля. Так, на днях чета оказалась в центре всеобщего внимания на вечеринке Atelier Swarovski. Голливудская красавица Пенелопа Крус и ее супруг Хавьер Бардем одними из первых появились на фотоколле званого обеда, посвященного дебютной коллекции ювелирных изделий актрисы, созданных для известного бренда Atelier Swarovski.

Для мероприятия Пенелопа выбрала белоснежное приталенное платье с открытыми плечами от Dior, дополнив его босоножками телесного цвета от элитного бренда Christian Louboutin. Наряд не только подчеркнул безупречную талию актрисы и ее изящные плечи, но также очень гармонично смотрелся на светском ужине. Завершил эффектный образ кинодивы классический макияж в стиле старого Голливуда — графичные стрелки и ярко-красные губы. Поклонники Пенелопы остались очень довольны выбором своего кумира, о чем тут же сообщили под ее снимками в социальных сетях.

«Какая же она красавица» «Платье просто невероятное! Она в нем будто неземная» «Выглядит как звезда 50-х… Очень эффектно» «В стиле Мэрилин Монро , вот только волосы темные» «Хоть одно нормальное платье в Каннах! Шикарная женщина!» «Что бы так роскошно выглядеть как оказывается необязательно оголяться на красной дорожке! Шикарно и со вкусом! А менее талантливые оголяют всё что могут» «Какая интересная длина у платья… и хорошо смотрится. Дорого, элегантно, женственно»

Напомним, что обычно Пенелопа Крус старается не выходить на публику без особой на то необходимости. Однако пропустить Каннский кинофестиваль она попросту не смогла. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!