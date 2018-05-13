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Леди Гага создаст собственную линию косметики
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Леди Гага создаст собственную линию косметики 

Popcake.tv 35 минут назад
Фото: Popcake.tv
Последовав примеру коллег, американская певица Леди Гага создает собственный косметический бренд под названием Haus. В коллекцию будут входить тональные средства, хайлайтер, карандаши для глаз, уходовые средства для лица и тела, а также духи и парфюм. Дата выхода косметики пока неизвестна. Официального заявления пока тоже не было, но певица интригует своих поклонников в социальных сетях фотографиями со смелым макияжем. Эпатажная Леди Гага не раз признавалась в интервью, что любит экспериментировать с макияжем, еще с детства девушка брала у мамы помады и рисовала красные губы.
До этого Гага успела выпустить совместную коллаборацию с косметическим брендом. и выпустить собственный аромат Fame. ;;;
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