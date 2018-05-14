Что можно и нельзя надевать, если свадьба не у вас

Последний весенний месяц традиционно открывает свадебный сезон, а это значит, что нужно быть во всеоружии. А что? Вдруг и одна из ваших незамужних подруг решится расстаться со статусом холостячки, а вам придет приглашение на лучшую свадьбу года. В общем, давайте разбираться, что сегодня принято надевать на это торжество.

База

Сегодня модно указывать в приглашении требуемый дресс-код, впрочем, касается он чаще всего исключительно цветовой гаммы, а вот фасоны еще никто прописывать не додумался. Поэтому советуем вам не запирать себя в рамках скучных платьев в пол, а отдаться фантазии и попробовать новые стильные идеи. Идеальной базой для отличного образа станет комбинезон. Советуем в этом сезоне выбирать трендовые оттенки гренадина, изумруда или лаванды. Еще одну идею аутфита на выход подсказали нам модные блогеры — не стестяйтесь использовать костюмы. Нет-нет, не карнавальные, а брючные. С идеальным жакетом, например, из жаккарда или шелка. Надевайте его на голое тело или поверх сексуального белья. Жарким летом, кстати, брюки смело заменяем шортами. Да, так теперь тоже носят. Вариант для консервативных особ — кружевные платья, однако длина должна быть исключительно миди. Если хочется все же закрыть ноги, то выбираем наряды с цветочным принтом.

Обувь

Тренды в летней обуви, кажется, не меняются уже несколько сезонов. Этим летом мы вновь носим глиттер и мюли. Кстати, последние надеваем в том числе с комбинезонами и костюмами, а также с платьями миди длины. Для мини и макси все же больше подойдут шпильки. В тренде, как мы уже сказали, блестящие модели, а также босоножки с тонкими ремешками. Что же касается необычных расцветок, то наиболее уместны на свадьбе романтичные флористические принты, пожалуйста, никакого леопарда и зебры!

Аксессуары

Платье (или комбинезон) и туфли — это совсем не все, что вам необходимо. Не выходите из дома без трендовых аксессуаров. Кстати, если вам предстоит регистрация на открытом воздухе, то это отличный повод захватить шляпку. Благо, дизайнеры представили множество классных моделей. Самые трендовые, конечно, белые, с цепочками, бантами и другой фурнитурой. Шляпы сочетаются практически со всеми видами платьев, а также могут дополнить образ из костюма и миниатюрного колье. Между прочим, шляпу на цепочке легко скинуть за шею, она превратится в экстравагантный аксессуар, а ваш образ на свадьбе точно запомнится. Главное, не затмить саму невесту, а остальное не так важно. Что же касается клатчей, то давайте временно о них забудем, ведь более бесполезной вещи на свадьбе и придумать нельзя. Откройте свое сердце для миниатюрных cross-body из необычных материалов, например, соломы.