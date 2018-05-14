«Как из душа»: прилизанная прическа Марион Котийяр смутила поклонников

Французская актриса Марион Котийяр появилась на фотоколле фильма «Уста ангела», удивив поклонников своим внешним видом. Несмотря на смелое и экстравагантное платье, которое подчеркнуло фигуру красавицы, гладко уложенные волосы звезды, с точки зрения почитателей, испортили весь ее образ.

Марион Котийяр — французская красавица, известная публике благодаря роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете», а также участием в ряде кинокартинах, среди которых такие, как «Такси», «Начало» и «Макбет». Голливудская звезда появилась на красной дорожке на премьере фильма «Уста ангела», в котором сыграла главную роль. Впрочем, выход актрисы был неоднозначно воспринят ее поклонниками.

Марион блеснула своей красотой в неординарном и смелом творении американского дизайнера Адама Селмана, почтив своим присутствием 71-й фестиваль в Каннах. Роскошное клетчатое платье, которое поразило воображение своими разрезами, открыло почитателям точеную фигуру актрисы, акцентировав внимание на ее стройных и длинных ногах. Однако работа стилиста-парикмахера разочаровала поклонников, поскольку прическа звезды удивила их своей неопрятностью.

Простая прическа с зачесанными назад волосами навела поклонников на мысль, что мировая знаменитость просто-напросто не удосужилась вымыть голову, позволив себе появиться на светском мероприятии в неухоженном виде. «Очевидно, голову не успела помыть» «Не вымыла и не покрасила, да и зачем? И так красива» «Она прикольная, но тут эта прическа, как только что из душа» «Состояние волос, конечно, любую мордашку испортит» «Неудачно, в кои-то веки! Не успела, похоже, помыться»

Кинофестиваль в Каннах собрал, кажется, всех звезд мировой эстрады. Блеснули красотой там и наши знаменитости, такие как Светлана Устинова , которая вместо платья отдала предпочтение брючному костюму, а также Регина Тодоренко , которая сделала ставку на сверх-пышное платье оригинального кроя. Не обошлось и без откровенных казусов, так, бедра Ирины Шейк порвали цепи на ее платье во время позирования перед фотографами на красной дорожке.

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