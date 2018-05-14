Модные критики оценили платье Сальмы Хайек на премьере фильма «Девушки солнца»

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек стала настоящим украшением женской колонны в марше протеста против неравенства в киноиндустрии, организованного голливудскими красавицами в рамках Каннского кинофестиваля.

51-летняя Сальма Хайек стала самой яркой звездой из 82 женщин, протестующих на красной ковровой дорожке в Каннах перед премьерой фильма «Девушки солнца». Виной всему ее блестящее нежно-голубое платье от Gucci, благодаря которому актриса выделялась из массы красавиц.

Сальма действительно покорила всех присутствующих, появившись в необыкновенном длинном платье, расшитом кружевной тканью и элегантно дополненном оригинальным дизайном ювелирных украшений вдоль пояса и юбки с рыбьим хвостом. Мятный оттенок и уникальный внешний вид изделия эффектно выделяли актрису на фоне прочих темных цветов, которые обычно превалируют на мероприятиях подобного уровня и масштаба.

Мерцающий серебряный пояс Сальмы, подчеркивающий ее потрясающую фигуру, и продолжившее цветочную тему ожерелье в виде бриллиантовых листов, стали великолепным дополнением образа. Одну из тонких бретелек платья украшал значок 50/50, который женщина с гордостью демонстрировала всем присутствующим.

Поклонники актрисы были действительно сражены ее невероятным появлением, которое стало еще ярче благодаря копне длинных густых волос, свободно спадающих на ее спину. «Красивая женщина в красивом платье» «Элегантная роскошь и невероятное чувство стиля» «Восхитительная женщина. Полна грации» «Волосы просто мечта!» «Дива дивная! Грация, красота, обаяние, огонь-все в ней одной» «Она будто само олицетворение женского начала…», — писали поклонники кинодивы в социальных сетях.

Напомним, что премьерный показ фильма «Девушки солнца», режиссером которого стала Ева Хассон, запомнился присутствующим на Каннском кинофестивале зрителям надолго, ведь 82 потрясающие женщины приняли участи в масштабной акции протеста против неравенства в индустрии. Крепко взявшись за руки, актрисы, женщины-операторы, женщины-сценаристы и женщины-режиссеры выразили свое недовольство тем, что за всю многолетнюю историю Каннского кинофестиваля в основной конкурс попало лишь 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 кинолент режиссеров-мужчин. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!