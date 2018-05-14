Ещё
Модные критики оценили платье Сальмы Хайек на премьере фильма «Девушки солнца»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модные критики оценили платье Сальмы Хайек на премьере фильма «Девушки солнца» 

Eva.ru 35 минут назад
Фото: Eva.ru
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек стала настоящим украшением женской колонны в марше протеста против неравенства в киноиндустрии, организованного голливудскими красавицами в рамках Каннского кинофестиваля.
51-летняя Сальма Хайек стала самой яркой звездой из 82 женщин, протестующих на красной ковровой дорожке в Каннах перед премьерой фильма «Девушки солнца». Виной всему ее блестящее нежно-голубое платье от Gucci, благодаря которому актриса выделялась из массы красавиц.
Сальма действительно покорила всех присутствующих, появившись в необыкновенном длинном платье, расшитом кружевной тканью и элегантно дополненном оригинальным дизайном ювелирных украшений вдоль пояса и юбки с рыбьим хвостом. Мятный оттенок и уникальный внешний вид изделия эффектно выделяли актрису на фоне прочих темных цветов, которые обычно превалируют на мероприятиях подобного уровня и масштаба.
Мерцающий серебряный пояс Сальмы, подчеркивающий ее потрясающую фигуру, и продолжившее цветочную тему ожерелье в виде бриллиантовых листов, стали великолепным дополнением образа. Одну из тонких бретелек платья украшал значок 50/50, который женщина с гордостью демонстрировала всем присутствующим.
Поклонники актрисы были действительно сражены ее невероятным появлением, которое стало еще ярче благодаря копне длинных густых волос, свободно спадающих на ее спину. «Красивая женщина в красивом платье» «Элегантная роскошь и невероятное чувство стиля» «Восхитительная женщина. Полна грации» «Волосы просто мечта!» «Дива дивная! Грация, красота, обаяние, огонь-все в ней одной» «Она будто само олицетворение женского начала…», — писали поклонники кинодивы в социальных сетях.
Напомним, что премьерный показ фильма «Девушки солнца», режиссером которого стала Ева Хассон, запомнился присутствующим на Каннском кинофестивале зрителям надолго, ведь 82 потрясающие женщины приняли участи в масштабной акции протеста против неравенства в индустрии. Крепко взявшись за руки, актрисы, женщины-операторы, женщины-сценаристы и женщины-режиссеры выразили свое недовольство тем, что за всю многолетнюю историю Каннского кинофестиваля в основной конкурс попало лишь 82 фильма, снятых женщинами, и 1645 кинолент режиссеров-мужчин. *** Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Как из душа»: прилизанная прическа Марион Котийяр смутила поклонников «Это лучший выход»: Белла Хадид очаровала публику лаконичным нарядом У Джулианны Мур обнаружили сходство с Альбиной Джанабаевой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не узнать: как выглядели звезды в юности
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников54
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей3
Названы песни, которые слушают психопаты16
Женщина рассказала, как живет с секс-зависимостью105
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение